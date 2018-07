Comune di Mercato San Severino inaugura sportello per reddito di inclusione.

È stato inaugurato venerdì mattina lo sportello REI presso i locali di piazza XX Settembre un punto di riferimento capace di fornire tutte le informazioni necessarie per presentare richiesta di accesso al reddito di inclusione, aperto il lunedì dalle 16 alle 19 e dal martedì al giovedì dalle 15 alle 19. Il REI prevede un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà. Per godere della misura economica è necessario possedere requisiti specifici che saranno spiegati da operatori competenti presso lo sportello appena inaugurato, tra questi: soggiorno, residenza, reddito.

“Continua l’impegno di questa amministrazione nel contrasto alla povertà – ha spiegato il sindaco Antonio Somma a margine dell’evento – un impegno che quotidianamente assumiamo per accorciare le distanze tra le diverse espressioni della nostra società”. L’amministrazione Somma già in passato, infatti, ha dimostrato vicinanza alle fasce deboli: tra le ultime iniziative lo sport solidale che consente a oltre 50 bambini di praticare attività sportive a titolo assolutamente gratuito per le famiglie. Non solo: anche la sanità solidale, uno sportello per le dipendenze e un osservatorio sul disagio sociale “Ogni cittadino è un tassello importante della nostra comunità, ognuno di noi ha un valore inestimabile da promuovere e tutelare” ha commentato Giuseppe Albano, assessore alle politiche sociali.