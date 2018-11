Cetara, accensione delle luci di Natale domenica 18.

Cetara è pronta ad accogliere il Natatale. Si accenderanno domenica 18 novembre le luminarie natalizie che, fino al 6 gennaio, riempiranno di luce le principali vie del piccolo borgo della Costiera Amalfitana.

L’appuntamento con “Christmas Lights” è in Largo Marina dove, a partire dalle 19 .30 , verrà attivato virtualmente il pulsante che darà il via allo spettacolo delle luci di Natale, con giochi pirotecnici dalla Torre Vicereale. Ad inaugurare l’evento, sarà il CoroPop di Salerno, diretto dal Maestro Ciro Caravano che accompagnerà i visitatori, dalle gradinate della chiesa di San Pietro fino alla spiaggia, per offrire una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

“Nonostante il meteo segni una temperatura ancora calda, che non lascia credere che il Natale sia già alle porte” -– afferma il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica –“Abbiamo voluto anticipare l’installazione delle luminarie per prepararci alle festività senza affanni e, soprattutto, con uno spirito più sereno e gioioso”.

“Luci semplici ed eleganti” – spiega Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara. “Sarà uno spettacolo da non perdere, che l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre, grazie al supporto del consigliere Daniele D’Elia e di Enrico Liguori, ampliando l’offerta ai visitatori che giungono in Costiera anche d’inverno”.

Per info: www.cetaraturistica.it