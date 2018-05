Casa Battipaglia e Ciclolonga, presentazione lunedì 21 al Comune.

Masterclass, cinema, food, laboratori didattici e di radiofonia, showcooking, concerti e, a seguire, passeggiata green in bicicletta per due straordinari appuntamenti che saranno presentati in conferenza stampa lunedì 21 maggio 2018 alle ore 11.30, nella Sala delle Conferenze del Comune di Battipaglia.

Casa Battipaglia, promossa dall’Associazione “A717 Battipaglia e oltre”, che si propone la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze produttive, enogastronomiche e culturali. La kermesse, in cartellone dal 24 al 27 maggio 2018, si arricchisce per la sua 2ᵃ edizione della partnership di importanti realtà, quali Slow Food Italia, il Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi e Cinemotore, con l’apertura all’universo cinematografico con due masterclass che vedranno protagonisti l’attore Alessandro Preziosi e il regista e scrittore Federico Moccia.

In occasione della conferenza stampa, saranno delineate anche tutte le novità della Ciclolonga, la più famosa e longeva passeggiata in bicicletta della provincia di Salerno, giunta alla sua 42esima edizione, promossa da Radio Castelluccio e dalla Rcs75Family, in programma per il 2 giugno 2018 in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Un evento che ogni anno riesce a coinvolgere oltre 5mila ciclisti tra professionisti, amatoriali, bambini e famiglie, snodandosi tra i luoghi più intimi e affascinanti della città di Battipaglia, arrivando fino alla litoranea a confine con il comune di Eboli. Fin dai suoi esordi, l’obiettivo è promuovere l’aggregazione sociale e uno stile di vita green ecosostenibile, nel rispetto della natura e dell’ambiente, con una forte componente identitaria collettiva.

Tutti i dettagli e le innovazioni saranno definiti nel corso della presentazione stampa.

Interverranno:

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese

Il presidente dell’Associazione “A717 Battipaglia e oltre”, Nunzio Vitolo

L’editore di Radio Castelluccio, Lucio Rossomando

La redazione di Radio Castelluccio e tutti i main partner coinvolti nel progetto

