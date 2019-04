Campo estivo alla Piscina di Cava.

Sette settimane di assoluto divertimento (il campus terminerà il 27 Luglio) presso la bellissima struttura di via Gino Palumbo che dispone di: piscina coperta da 25 metri, piscina coperta 12 metri, area ludica attrezzata, sale interne ed ampio parcheggio.

Tante attività tra sport, giochi e laboratori per allietare le giornate dei bambini.

Presso la piscina comunale di Cava de’Tirreni, infatti, dal 10 Giugno prossimo prenderà il via la nuova edizione del campo estivo per bambini organizzato dalla società Cavasports.

Un’estate indimenticabile per chi decide di restare in città.

“Un’iniziativa che avevamo in programma già da tempo – spiega il direttore tecnico del Cavsasports Giuseppe Fasano – Siamo ben lieti di ospitare nell’impianto, che resterà aperto ed a disposizione degli utenti anche nel mese di luglio, tutti i bambini che decideranno di divertirsi con noi. Il campo estivo può vantare il supporto e la collaborazione di personale qualificato con animatori professionali ed istruttori (per le attività sportive) provenienti dalle federazioni sportive nazionali. Questo per assicurare ai nostri clienti il miglior servizio possibile”.

Infine, un invito alla cittadinanza: “Vi aspettiamo al campo estivo 2019 del Cavasports per regalarvi l’estate più bella della vostra vita”.