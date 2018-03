Bianco Tanagro IX edizione dal 28 aprile al 1 maggio ad Auletta, il programma ufficiale e i protagonisti, Carciofo d’Oro al pasticcere Giuseppe Manilia.

La stagione del carciofo bianco della Valle del Tanagro sta per arrivare ed il conto alla rovescia che ci porterà alla IX edizione di Bianco Tanagro è ufficialmente partito.

Sarà una edizione importante che accenderà i riflettori sulla lotta allo spreco alimentare, introducendo una family bag per portare a casa gli avanzi, ma anche sulla necessità di unire le forze. Infatti, protagonisti dei cooking show, saranno prodotti tipici eccellenti del territorio campano che andranno ad affiancare il protagonista.

Il borgo di Auletta è pronto ad accogliere le migliaia di persone che sceglieranno (ancora una volta) di venire a degustare una prelibatezza assoluta come il carciofo bianco, nella terra in cui cresce e dà il meglio di sé.

Oltre cinquanta ettari che rappresentano il riscatto del mondo rurale sulla velocità e sull’appiattimento varietale. Una superficie che sta dando speranza ad un paese d’entroterra che, come tanti, soffre di un progressivo svuotamento.

Dal 28 aprile al primo maggio un programma ricchissimo di ottimi piatti a base di carciofo bianco, preparati dagli stessi agricoltori, ma anche spettacoli, convegni, show cooking e folklore. Una grande occasione per stare insieme, e condividere con tutta la famiglia un evento semplice ma altrettanto intenso per la sua autenticità.

CARCIOFO d’ORO. Quest’anno il carciofo d’oro sarà assegnato al maestro pasticcere Giuseppe Manilia, già pasticcere dell’AMPI nel 2017. Un grande talento ed esempio di tenacia e costanza, qualità che gli hanno permesso di diventare un riferimento indiscusso per la pasticceria italiana pur restando nel suo territorio di origine.

Ogni sera, nel Complesso Monumentale dello Jesus, uno show cooking permetterà al grande pubblico di entrare in contatto con gli chef e con molti attori del settore, tra i fornelli ed un salottino informale, condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti.

Aprirà la cuoca cilentana Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea, la seguiranno gli chef Vincenzo Citro del ristorante La Sfera di Baronissi e Luigi Coppola di Tenuta Duca Marigliano di Paestum.

Parentesi tutta dolce, invece, con i maestri pasticceri Angelo Grippa dell’omonima pasticceria di Eboli ed Emilio Soldivieri della Pasticceria Elia di Giffoni Valle Piana.

IL PROGRAMMA.

“Bianco Tanagro”

Storia, tradizioni e gusto in un carciofo

IX edizione

28/29/30 aprile 1 maggio 2018

AULETTA (SALERNO)

Sabato 28 Aprile

Ore 17

_Inaugurazione della IX edizione

_ Sfilata ed Esibizione Gruppo Folkloristico “CAVALIERI BOLLA PONTIFICIA A.D. 1394” e Sbandieratori città di Cava de’ Tirreni

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 18

“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “FRATELLI CAVALLO”

Ore 18:30

_Gara Culinaria –5° Contest “Cucina Identità”

Concorso di cucina (a base di carciofo bianco) per 6 giovani cuochi degli Istituti Alberghieri della Provincia di Salerno. Quest’anno a sfidarsi ai fornelli 2 giovani cuochi dell’Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio, dell’Istituto E. Corbino di Contursi Terme e del CPIA Centro Permanente Istruzione per adulti Salerno.

A supervisionare la gara la cuoca cilentana Giovanna Voria (Agriturismo Corbella di Cicerale).

Presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti, direttore di Rosmarinonews.it

“Complesso Monumentale dello “JESUS”

Ore 19

_Apertura “Taberna ebbra”

Aperitivo con i vini campani e piccole golosità a base di carciofo bianco. E non si dica che il carciofo è di difficile abbinamento, i segreti li svelerà il sommelier Andrea Moscariello dell’Associazione Master Wine.

Ore 20

_“Tabernae parlanti”

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con la chef Giovanna Voria, Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo – “Il Carciofo Bianco incontra i fagioli di Casalbuono”

Ospite Antonio Ponzo Presidente Pro Loco Casalbuono

_Consegna Premio vincitore Contest “Cucina Identità 2018”

Ore 20

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

_ “Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “UOMO ORCHESTRA”

Ore 20,30

_Esibizione Gruppo di Musica Popolare “TERRAMIA”

Piazza Largo Cappelli

Ore 21

“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “KAOS”

Domenica 29 Aprile

Ore 10

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 10

_ Convegno sul tema: “2018” anno del cibo italiano. Cibo e Cultura per la promozione e la valorizzazione dei territori e dei prodotti: l’importanza di un marchio d’area per definire la riconoscibilità di una destinazione.

_Presentazione Progetto di E-commerce “Terra di Sapori”/Carciofo Bianco del Tanagro

con Giovanni De Rosa, responsabile Area Prodotti “Terra di Sapori”

_Presentazione del nuovo settimanale “Cucina a Sud” con il direttore del quotidiano La Città di Salerno, Antonio Manzo

“Complesso Monumentale dello JESUS”

_Il Carciofo Bianco nel dolce. Riflessioni e Degustazione con i maestri pasticcieri Angelo Grippa dell’omonima pasticceria di Eboli (SA) ed Emilio Soldivieri della Pasticceria Elia di Giffoni Valle Piana (SA)

Conduce la giornalista gastronomica, Antonella Petitti

_“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “BURATTINI GUARATTELLE”

Ore 12,00

_Arrivo partecipanti al Raduno Moto e Auto d’Epoca a cura del Club Cinquecento Vallo di Diano

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

_“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “UOMO ORCHESTRA”

Ore 15:30

_Invasioni Digitali

Il Tema di quest’anno: “VIVI RUDERI” è l’esperienza di invasioni digitali pensata per il 2018 ad Auletta. Il percorso di quest’anno avrà come tema: la meraviglia nel vedere la possibilità di far vivere un rudere e organizzata e curata dall’Associazione Culturale LIBERiamoci con sede ad Auletta

Ore 17

_”Dolce Poesia “Pasticcieri per passione” consegna dolci e torte realizzate con prodotti del territorio e insediamento giuria giudicatrice

Complesso Monumentale dello Jesus

Ore 17:30

_Declamazione Poesie a cura dell’Associazione Auletta Terra Nostra

Musiche del Prof. Andrea Schettino

Consegna attestati e Premi Partecipanti e Vincitori Seconda Edizione “Dolce Poesia”

Complesso Monumentale dello “Jesus”

Ore 18:30

__Presentazione libro: “La Chiesa Ritrovata di Sant’Elia nel Complesso Monumentale dello “JESUS

Scritto e realizzato dal prof. Michele Marsico con la collaborazione della Pro Loco Auletta

Ore 19:00

_“Tabernae parlanti”

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con lo chef Vincenzo Citro del Ristorante la Sfera Baronissi

“Il Carciofo Bianco incontra la mela Annurca di San Mango Piemonte”

Ospiti:

Nicola Vitolo Presidente Pro Loco San Mango Piemonte

Teresa Di Florio autrice

Renato Del Mastro attore interprete di Re Carciofone

A seguire proiezione de “Le Fruttavventure di Re Carciofone” firmate da La Bottega di Will,una web serie nata per i bambini col fine di lanciare messaggi sulla corretta alimentazione.

_ “Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “OLD ROLLER COASTER”

Anteprima Nazionale

Ore 19:15

_Apertura “Taberna ebbra”

Aperitivo con i vini campani e piccole golosità a base di carciofo bianco. E non si dica che il carciofo è di difficile abbinamento, i segreti li svelerà il sommelier Andrea Moscariello dell’Associazione Master Wine.

Ore 19:30

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

Ore 20,30

_Esibizione Gruppo di Musica Popolare “TERRAEMARES”

Piazza Largo Cappelli

Ore 21

_ “Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “SPETTACOLO DI FUOCO”

Lunedi 30 Aprile

Ore 16:30

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 17,30

_Premiazione 8° Concorso Grafico “Il Carciofo Bianco a colori”

Consegna attestati e premi, a vincitori e partecipanti, del concorso riservato alle scolaresche.

“Complesso Monumentale dello “JESUS”

Ore 18,30

_1^Sfilata del Carciofo Bianco – Moda .. Make Up.. Capelli a cura di Antonietta Sabbatella Centro Estetico Venere e Narciso e New Style Marianna Lupo con la collaborazione di Non Solo Fiori

Terrazzo Complesso Monumentale dello “JESUS”

Ore 19

_“Tabernae parlanti”

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con lo chef Luigi Coppola Tenuta Duca di Marigliano Paestum

“Il Carciofo Bianco incontra la Cipolla di San Pietro al Tanagro”

Ospiti:

Antonio Pagliarulo Assessore al Turismo Comune di San Pietro al Tanagro

Francesco Cardiello Presidente Pro Loco

_“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “FRATELLI CAVALLO”

Ore 19.15

_Apertura “Taberna ebbra”

Aperitivo con i vini campani e piccole golosità a base di carciofo bianco. E non si dica che il carciofo è di difficile abbinamento, i segreti li svelerà il sommelier Andrea Moscariello dell’Associazione Master Wine.

Ore 20

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

_ “Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “LE LEZIONI DEL PROF. TREPICCIONE”

Ore 20,30

_Esibizione Gruppo di Musica Etno Popolare “NUOVA OFFICINA POPOLARE”

Piazza Largo Cappelli

Martedi 1 Maggio

Ore 10

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 10:30

_Incontro con la prof.ssa Paola Capone,Università degli Studi di Salerno – al centro il suo libro “Naturalmente Sani il nuovo Regimen della Scuola Medica Salernitana” edito dal Centro Studi “EUTòPIA”,presieduto dal dottr Bruno Ravera, fondato dall’ordine dei Medici di Salerno

Organizzato dalla Pro Loco Salerno Città Visibile

Complesso Monumentale dello “JESUS”

“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “CONTE BOLLICIN”

Ore 12,00

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

Ore 15:00

_“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “BARACCA PLAY BEACH” Anteprima Nazionale

Ore 17:30

Premiazioni “Carciofo Bianco” 2018

Conduce la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Complesso Monumentale dello “JESUS”

_ Premio Speciale Carciofo Bianco

Al prof. Mario Perrotti Presidente Unpli Campania

Ore 18

_5°Premio “Carciofo Bianco”

per la buona comunicazione a Radio Castelluccio

per la buona informazione UNO TV WEB

per il buon vino a TENUTE DEL FASANELLA

per la buona agricoltura a MELLIS di Foti Enrico

per il buon associazionismo all’Associazione Monte Pruno GIOVANI

per la buona imprenditoria Caseificio CAMPOLONGO

per la buona ricerca alla dott.ssa ROSA PEPE

per il buon giornalismo ad ENZO LANDOLFI

per l’impegno sul territorio a Pro Loco San Mango Piemonte – Pro Loco Villaricca – Pro Loco Sessa Aurunca – Pro Loco Bagnoli Irpino – Pro Loco Paduli

Ore 18:30

_ “6°Premio Carciofo d’oro” a Giuseppe Manilia Pasticciere dell’anno 2017 AMPI.

Ore 19:00

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall’antipasto al dolce

Ore 20,30

_Esibizione Gruppo di Musica Popolare “I PICARIELLI”

Piazza Largo Cappelli

Ore 21,30

_“Bianco Festival” – Artisti, Commedianti, Musici, Saltimbanchi, fuoco e fiamme in un teatro che ha come tetto il cielo della Baracca dei Buffoni – “BARACCA PLAY BEACH” Anteprima Nazionale

DETTAGLI:

Manifestazione all’aperto.

Disponibile area sosta camper.

Per i partecipanti sconto 50% sul biglietto ingresso alle Grotte Auletta/Pertosa.

Le tabernae gastronomiche resteranno aperte anche a pranzo il 29 aprile e il 1 maggio 2018

ANTEPRIMA BIANCO TANAGRO.

Il 20 aprile 2018, alle ore 20:30 Cena/Anteprima “Bianco Tanagro”, dedicata al carciofo bianco della Valle del Tanagro presso il ristorante La Sfera sito in Via Salvador Allende,88 a Baronissi, durante la quale ci sarà una breve presentazione del libro “A tavola col guerriero”.

Il costo della cena, occasione per presentare il programma della nona edizione di “Bianco Tanagro”, è di 28 euro (vino incluso).

Per info e prenotazioni: 089.9566401 www.ristorantelasfera.it

organizzazione a cura della Pro Loco Auletta

tel e fax 0975/392366 – Infoline 380/1863475

prolocoauletta@tiscali.it – www.biancotanagro.com