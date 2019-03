Autoimprenditorialità & Sviluppo all’Ufficio Europa Teggiano.

Prosegue l’attività di animazione territoriale e di coaching organizzata dall’Ufficio Europa Teggiano per seguire e condividere l’iniziativa dell’Unione Europea “Educare all’Autoimprenditorialità a Scuola” attraverso la divulgazione di programmi, tra i quali “Scuola Viva”, “Benessere Giovani”, dei Bandi del GAL Vallo di Diano, del Piano Strategico delle Aree Interne Città Vallo di Diano, per orientare e coinvolgere Associazioni Giovanili, Scuole, Forum, Istituzioni e imprese profit e no profit.

L’Amministrazione di Teggiano sta coinvolgendo le giovani generazioni per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio del Vallo di Diano, nella convinzione che solo un territorio competitivo e organizzato può far crescere e concretizzare idee di nuove attività e azioni di sviluppo economico ed occupazionale.

Creazione di oggetti in cuoio, valorizzazione di liquori tradizionali, recupero di strutture rurali, nuove attività di caseificazione, servizi innovativi per imprese, organizzazione di servizi alle persone, pasticceria per la valorizzazione turistica, e-commerce e birrificio sono alcune delle iniziative che under 35 anni stanno sviluppando nell’ambito del laboratorio “Sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa”, che si tiene a Teggiano.

I giovani hanno scoperto così un nuovo interesse per il territorio del Vallo di Diano che passa attraverso la conoscenza, la cultura del lavoro e la partecipazione a programmi, progetti e piani; da qui l’esigenza di approfondire il Piano Urbanistico Comunale di Teggiano, analizzare le opportunità inerenti al Piano Strategico Aree Interne Città Vallo di Diano, i bandi del GAL Vallo di Diano e del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 per iniziative no profit.

L’Ufficio Europa contribuisce, quindi, con progetti di micro imprenditorialità a creare economia e lavoro e con piani di sviluppo pluriennali a qualificare la spesa in considerazione delle esigenze del territorio e dei suoi attori.

E’ questo il disegno strategico dell’Ufficio Europa Teggiano sostenuto dal Sindaco Michele Di Candia, dal delegato allo sviluppo economico, Cono Morello, e da tutta la struttura politico/amministrativa della Città di Teggiano.

Le attività dell’Ufficio Europa Teggiano, accreditato da INVITALIA S.p.A., sono attuate dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano per la creazione di nuove attività, l’orientamento e il coaching a valere sul programma “Resto al Sud” e per l’elaborazione di interventi di sviluppo per l’accesso a opportunità locali, regionali, nazionali ed europee.