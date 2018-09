Apre lunedì 17 asilo nido comunale a Roccadaspide.

Al via dal 17 settembre le attività dell’asilo nido il calore delle coccole di Roccadaspide realizzato nell’ambito delle attività del Piano di Zona Ambito S7, e affidato anche quest’anno alla indiscussa e consolidata professionalità del consorzio La Rada di Salerno. Nelle altre sedi di nido a Giungano, Albanella, Capaccio Paestum e Castel San Lorenzo il servizio è partito già il 10 settembre.

Quest’anno sono diverse le novità, a partire dal gran numero di iscrizioni per l’anno in corso: sono infatti ben 32 i bambini che frequenteranno la struttura fino a luglio del 2019. Questo richiederà anche un incremento del personale: alle due operatrici presenti si affiancheranno altre due unità, mentre un’altra unità affiancherà il personale ausiliario attualmente in servizio.

L’altra grande novità è rappresentata dal cambio di sede dell’asilo nido, trasferito in locali ancora più confortevoli e spaziosi dei precedenti, nell’edificio che ospita la biblioteca comunale, sul piazzale della Libertà.

Quest’anno inoltre sono presenti anche sei bambini di nazionalità straniera che vivono a Roccadaspide e nei comuni afferenti all’ambito, e che sono ospiti del programma Sprar. Una grande occasione di integrazione di crescita e di confronto per tutti i bambini presenti.

Un servizio importante, frutto dell’impegno istituzionale dell’ambito nel garantire un sostegno notevole alle famiglie.