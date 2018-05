Amalfi, venerdì 18 l’inaugurazione dei nuovi scuolabus.

Sono pronti ad entrare in servizio i nuovi scuolabus del Comune di Amalfi.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano ha fissato una cerimonia di inaugurazione e benedizione dei mezzi, un sentito benvenuto che precede il convegno sulla mobilità sociale in Costiera Amalfitana: l’appuntamento è per venerdì 18 maggio 2018 alle 17:45.

I mezzi, simpaticamente decorati con allegre fantasie ed accessibili a tutti grazie alle pedane di sollevamento idraulico per carrozzella e diversamente abili, entrano a pieno titolo a far parte della flotta viaggiante di Amalfi Mobilità – società in house del Comune di Amalfi alla quale sono affidati i collegamenti interni alla cittadina – rinnovando del tutto il parco destinato al trasporto scolastico. Un nuovo intervento appositamente studiato ed attuato per migliorare i servizi al mondo della scuola, al quale l’Amministrazione Comunale di Amalfi ha sempre riservato particolare attenzione.

Da lunedì 21 maggio saranno al servizio dei bambini che frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado della città due mezzi nuovi di fabbrica, attrezzati per il trasporto di 38 alunni con un accompagnatore e l’autista.

I nuovi mezzi consegnati alla società guidata dal presidente Antonio Vuolo, andranno a sostituire quelli attualmente in circolazione, offrendo ai bambini di Amalfi un trasporto più confortevole, su mezzi più moderni.