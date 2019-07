Amalfi in Jazz. La seconda serata è con il sound ricercato di Casanova Swing Band, venerdì 12 in piazza Duomo.

Casanova Swing Band è la formazione che porterà il suo sound in piazza Duomo venerdì 12 luglio 2019 alle ore 22.00 per la seconda serata della raffinata rassegna Amalfi in Jazz promossa dal Comune di Amalfi, assessorato agli eventi, tradizioni, cultura e beni culturali guidato da Enza Cobalto. Dopo l’apprezzata prima con Tijuca Quartet, sul palco naturale della monumentale scalea della cattedrale di Sant’Andrea irrompe un energico ottetto dal sound ricercato ed elegante. Una swing band che, partendo dalla tradizione jazzistica ma con lo sguardo rivolto a sonorità “altre”, riesce a coinvolgere gli ascoltatori attraverso arrangiamenti raffinati ed un forte interplay. Con Carmine Granato, Donato Verace alla tromba, Peppe Plaitano al sax, Peppe Picardi al trombone, Marco De Domenico al piano, Giovanni Crescenzi al basso, Pasquale Di Lascio alle percussioni, Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Ancora una volta, assieme alla musica jazz di alta qualità, a dare la cifra della serata c’è il fascino unico di piazza Duomo, una delle agorà più belle al mondo che viene valorizzata da una suggestiva illuminazione scenografica pensata per l’occasione. Tutti i lampioni vengono spenti, l’illuminazione scenografica mette in evidenza con fasci di luce le scale e le suggestive arcate del Duomo, mentre la piazza viene rischiarata solo dalla luce tremolante delle candele poggiate sui tavolini dei locali. Come spiega l’assessore Cobalto: “ Sottolineando la bellezza di piazza Duomo aggiungiamo un fascino unico alle serate, mescolandolo all’eccellenza dei musicisti che si esibiscono per Amalfi in Jazz. La nostra rassegna diventa così un’esperienza che regala emozioni a 360 gradi: sia per l’energia e le sensazioni che vengono trasmesse dalla musica, sia per le suggestioni amplificate da un’ambientazione spettacolare per la sua stessa conformazione”

La rassegna jazz amalfitana continuerà per tutti i venerdì di luglio. Il 19 luglio, per la terza serata ci sono i Neri per Caso in “We love The Beatles”. Il più amato sestetto vocale italiano celebra John, Paul, George e Ringo con nuove straordinarie interpretazioni delle loro canzoni. Venerdì 26 luglio la rassegna saluta con una delle eccellenze del jazz italiano: Walter Ricci con la sua Big Band, che presenta in anteprima il nuovo album “Stories”.