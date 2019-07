A Pontecagnano il cinema è sotto casa.

Cultura ed aggregazione dal 17 luglio al 18 settembre a Pontecagnano Faiano.

Il Comune retto dal Sindaco Giuseppe Lanzara, in collaborazione con l’associazione Iperion, ha infatti organizzato l’iniziativa Il Cinema sotto Casa, rassegna cinematografica prevista in Piazzetta Isonzo, dalle ore 20.00, nelle date di cui a seguire.

Una manifestazione, aperta a tutti, che prevederà la proiezione di ben sei film selezionati. Unico impegno da parte degli spettatori sarà quello di portare una sedia su cui accomodarsi per assistere allo spettacolo.

Questi gli appuntamenti previsti dal calendario:

17 luglio – La mafia uccide solo d’estate (commedia drammatica, 2013);

24 luglio – Tutti i santi giorni (commedia, 2012);

07 agosto – Happy family (commedia, 2010);

04 settembre – Gli ultimi saranno ultimi (drammatico, 2015);

11 settembre – Alaska (drammatico sentimentale, 2015);

18 settembre – Educazione siberiana (drammatico poliziesco, 2013).

“Il Cinema sotto Casa è un’iniziativa semplice ma densa di significato. Racchiude in sè il nostro obiettivo primario, quello di rendere gli eventi culturali occasioni di confronto per tutti, nei quali dominino l’aggregazione, la vicinanza, il desiderio di condividere esperienze. In un’epoca in cui tornare a relazionarsi è talvolta un’utopia, noi inviatiamo i cittadini a farlo in una piazza pubblica e davanti ad un buon film”, ha commentato l’Assessore alla Cultura Adele Triggiano.

“La città di Pontecagnano Faiano si sta animando di nuove sollecitazioni e nuovi momenti. Trovo entusiasmante rivedere le nostre strade attraversate da persone festanti, che hanno ritrovato il gusto di partecipare alle iniziative e sentirsene parte attiva. Tra queste, senz’altro Il Cinema sotto Casa: una occasione per ritrovare il piacere di scendere in piazza e vivere, come comunità, l’esperienza unica ed indimenticabile di una pellicola tesa a riportare tra la gente il gusto della riflessione e del dibattito”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.