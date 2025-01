I grandi calciatori del Napoli che sono stati considerati dei traditori

Nel mondo delle scommesse sportive rientra anche il palinsesto dei calciatori che vengono acquistati o venduti, persino gli allenatori esonerati o che si dimettono sono quotati, questo a dimostrazione del fatto che nell’universo tondo del pallone tutto ha valore, soprattutto i tradimenti dei giocatori nei confronti dei tifosi.

Non hanno mai avuto questo problema a Napoli Hamsik, Bruscolotti, Insigne e Mertens, pensate che persino Maradona ebbe qualche problema, oppure Quagliarella, che fu evidentemente frainteso e poi perdonato.

José Altafini: il primo traditore del Napoli

Erano gli anni ‘70 del Napoli quando un brasiliano fortissimo, José Altafini, lasciò il club Partenopeo dopo 7 stagioni e oltre 230 match, per andare a giocare alla Juve. Questo fu considerato il primo traditore degli Azzurri: era il 1972. Ironia della sorte, nel 1975 Altafini segnò il gol scudetto dei Bianconeri proprio contro il Napoli.

Ciro Ferrara e Quagliarella tradiscono gli Azzurri con la Juve

Stesso destino per Ciro Ferrara e Quagliarella, due napoletani puro sangue, che tradirono il club Azzurro per andare a giocare con la Juve. Per Quagliarella il destino è stato a dir poco beffardo, perché a Napoli c’era un individuo che lo minacciava e lo ricattava, poi condannato. Quando è stato condannato lo stalker di Fabio Quagliarella, i tifosi napoletani si sono scusati e il calciatore ha vinto la classifica dei marcatori nel 2019 con la Sampdoria: a 36 anni suonati.

Higuain e Sarri, dal Napoli alla Juve

Tra i calciatori più odiati c’è sicuramente Higuain, che dopo aver disputato 3 stagioni con il Napoli e aver fissato il record all time di 36 gol in un solo campionato, lasciò i Campani per andare a giocare con la Juve. Stesso destino per Sarri, che insieme all’argentino disputò il campionato da record di punti in classifica con i Partenopei e poi ha vinto lo scudetto con la Juve.

Kvara e Oshimen: vedi Napoli e poi vieni venduto per milioni di euro

Questi sono due nomi ancora bollenti, perché entrambi i protagonisti dello scudetto 2022/2023 hanno poi tradito la tifoseria. Osimhen è stato messo fuori rosa ed è andato in prestito al Galatasaray, mentre Kvara è stato venduto al PSG e molti tifosi non l’hanno presa tanto bene.

Anche Maradona fu odiato dopo il Mondiale ‘90

Il re del Napoli Calcio è sicuramente Diego Armando Maradona, genio straordinario e protagonista dei primi due scudetti del Napoli e della Coppa UEFA vinta nel 1989.

Il Campione del Mondo argentino ha dichiarato che vincere lo scudetto con il Napoli è stata una sensazione indescrivibile, quasi meglio di quando ha vinto il Mondiale nel 1986 e ha vissuto sotto il Vesuvio 7 stagioni da sogno dal 1984 fino al 1991, anno in cui fu venduto al Siviglia.

Maradona fu quasi preso in ostaggio dai tifosi, ognuno chiedeva un pezzo di lui, un autografo, persino aiuti economici che il Pibe de Oro non rifiutava mai di offrire. Dopo il Mondiale di Italia ‘90 quando eliminò gli Azzurri ai rigori, qualcosa si ruppe e soprattutto con Ferlaino i rapporti divennero tesi. Quando se ne andò fu in un primo momento accusato di alto tradimento, ma i tifosi napoletani dimenticarono presto tutti i suoi problemi e lo hanno sempre accolto come un D10S, tanto da intitolargli lo stadio pochi giorni dopo la sua morte nel novembre del 2020.

Fabio Cannavaro, la Juve e poi il Mondiale

Ultimo ma non per importanza è Fabio Cannavaro, sicuramente il napoletano DOC più rimpianto dai tifosi, perché non solo tradì il Napoli per la Juve, ma nel periodo Bianconero vinse anche il Mondiale 2006 e il Pallone d’Oro: oltre al danno anche la beffa. Tuttavia, proprio grazie alla vittoria della Coppa del Mondo in Germania, Fabio Cannavaro è stato perdonato da molti tifosi partenopei.