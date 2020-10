Trasporto studenti, Comune di Pontecagnano scrive a Busitalia e Tremeitalia per chiedeere potenziamento corse.

Il Comune di Pontecagnano Faiano, nella persona del delegato alla Viabilità, ai Trasporti ed alla Pubblica Istruzione, Vicesindaco Michele Roberto Di Muro, ha scritto ai vertici di Busitalia e Trenitalia per richiedere l’introduzione ed il potenziamento di alcune corse/tratte da e per Salerno.

Nella nota, si evidenzia la necessità di incrementare il numero dei pullman di partenza da Pontecagnano Faiano alle ore 7:00 ed introdurre la presenza di una corsa alle ore 10:30, in considerazione dei nuovi ingressi scaglionati previsti dagli Istituti Scolastici.

In quanto ai treni, si chiedono ulteriori tratte per le ore 7:00 e per le ore 13:30, sempre in considerazione del notevole flusso di studenti che si dirige o rientra dal capoluogo.

Chiara la posizione del Vicensidaco Michele Roberto Di Muro, che nei giorni scorsi ha incontrato a Palazzo di Città una delegazione di genitori per discutere dell’argomento: “Abbiamo ascoltato le istanze delle famiglie, comprendendone le motivazioni. Soprattutto in questi mesi, è necessario per loro che venga garantita la possibilità di un trasporto fruibile e sicuro. Contiamo sulla comprensione e sulla fattività di Bus Italia e Trenitalia ed auspichiamo nel prosieguo di un anno scolastico sereno per tutti”.

Fiducioso anche il commento del Sindaco Giuseppe Lanzara: “Siamo vicini ai genitori ed agli studenti e disponibili a sposare qualsiasi iniziativa possa porli nella condizione di sentirsi rassicurati, dal punto di vista logistico e sanitario. Il diritto allo studio è fondamentale: ci spenderemo sempre affinchè venga riconosciuto a tutti i nostri studenti, risorsa inestimabile ed opportunità concreta di crescita per la nostra comunità”.