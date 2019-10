Rimodulazione del servizio PSAUT di Salerno Precisazioni della Direzione Strategica dell’ASL Salerno

In riferimento alla problematica evidenziata in questi giorni dai mezzi di informazione in relazione alla organizzazione dello PSAUT di via Vernieri, la Direzione Strategica dell’ASL Salerno comunica quanto segue:

Presso il Presidio di via Vernieri a Salerno è attualmente attiva:

Una postazione mobile di Emergenza territoriale con due/tre medici presenti h24 che dispongono di tre autoambulanze per gli interventi sul territorio; Una postazione fissa di primo intervento per i casi di minore complessità, rivolta ai cittadini che si recano spontaneamente al Presidio, attiva tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 con la presenza di un medico e di un infermiere professionale; Un servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) con due medici presenti tutte le notti (ore 20:00 -8:00), tutti i giorni festivi (h24) e tutti i giorni prefestivi dalle 10:00 alle 24:00;

Và precisato che il servizio di cui al punto b) è stato attivo fino al 30/09/2019 anche nelle ore notturne, ma è stato scarsamente utilizzato dalla popolazione, essendo state erogate un totale di n° 48 prestazioni di minore complessità in dodici mesi (meno di una prestazione a settimana);

La rimodulazione del servizio ha tenuto conto che, in ogni caso, nelle ore notturne restano presenti nel Presidio di via Vernieri due/tre medici della postazione mobile di emergenza territoriale con la disponibilità di tre autoambulanze, e due medici della continuità assistenziale.

Si assicura, pertanto, che ai cittadini che si recheranno spontaneamente al Presidio di via Vernieri nelle ore notturne, per casi di minore complessità, sarà ampiamente garantita l’assistenza.

Di tanto è stata informata puntualmente anche la Prefettura di Salerno.