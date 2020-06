Riapre Parco Rea a Nocera.

Riparte oggi il Parco Cittadino di Via Rea a Nocera Inferiore, dopo gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento voluti dall’amministrazione comunale, in particolare dall’Architetto Imma Ugolino, Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture e ERP del comune di Nocera Inferiore. L’inaugurazione è prevista per oggi 4 Giugno 2020 alle ore 16:30 alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione cittadina.

Tante le richieste nei mesi passati da parte dei cittadini per la rimessa in funzione del Parco Rea, richieste che fortunatamente non sono cadute nel vuoto ed hanno permesso di restituire alla città, in poco tempo nonostante il precedente lockdown, un luogo fondamentale per la vita della comunità.

Tante le novità e un cambio radicale nei servizi offerti. Il Parco, infatti, è stato dotato, primo tra i parchi cittadini a Nocera Inferiore, di una zona riservata esclusivamente agli amici a quattro zampe in cui potranno giocare e correre liberamente.

Migliorati ed ampliati i servizi per le famiglie e per i bambini con il rifacimento di tutta la pavimentazione dell’area giochi e la destinazione di uno dei locali ad area nursery. Anche lo snack bar è stato reso più confortevole e conforme alle vigenti norme in tema di distanziamento sociale, ed è stato introdotto un menù food/drink completamente digitale accessibile da smartphone.

Inoltre, per avvicinare il pubblico dei più giovani, sarà disponibile l’accesso internet free ed è stata allestita una zona arredata in stile urbano dove i ragazzi potranno intrattenersi godendosi il parco dopo la fine delle attività scolastiche.

Tutte le zone del parco sono oggetto di periodica sanificazione.

Per aggiornamenti su tutte le attività e gli eventi, seguite Parco Rea su Facebook ed Instagram