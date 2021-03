Protagonismo Giovanile & Aree Interne: c’è il Forum a San Pietro al Tanagro.

Il Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro il 1 marzo inizia ufficialmente le attività del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne” finanziato nell’ambito del programma Giovani In Comune della Regione Campania.

Un progetto ambizioso e con una visione precisa: sostenere il protagonismo dei giovani per un pieno coinvolgimento nella vita economica, sociale e politica del Comune di San Pietro al Tanagro e del Vallo di Diano. Attraverso il progetto saranno coinvolti i giovani nell’azione di mappatura degli spazi sottoutilizzati, nella co progettazione, nell’ampliamento dell’offerta formativa, nella creazione di punti informativi e di orientamento per cogliere nuove opportunità e nel lancio di call per acquisire istanze , idee e indicazioni utili per la valorizzazione del territorio a fini economici ed occupazionali. Una ulteriore iniziativa per i giovani del Vallo di Diano a testimonianza dell’impegno giovanile per le aree interne supportato dal team di progetto costituito dal Comune di San Pietro al Tanagro che metterà a disposizione spazi e logistica e dalla società QS & Partners di Vincenzo Quagliano ideatrice del progetto.

“..il programma è incentrato sulle politiche di formazione e di educazione che favoriscono la partecipazione e l’ inclusione dei giovani nella vita sociale del paese rispondendo ad un bisogno essenziale della comunità giovanile di disporre di spazi pubblici, gratuiti ed accessibili, dove poter esprimere il proprio talento, far emergere le attitudini, acquisire conoscenze ed abilità anche pratiche, realizzare un’esperienza di vita e di lavoro, socializzare e confrontarsi con i coetanei a livello locale e nazionale, alimentando una rinnovata fiducia in se stessi. Il progetto costituisce una concreta e attuale politica a sostegno delle nuove generazioni per renderla protagonista del loro futuro e contenere l’abbandono delle nostre aree interne .” ha dichiarato il Presidente del Forum Giovanni Pagliarulo.

Il team di progetto mira altresì ad attivare una co progettazione innovativa con altri giovani del comprensorio del Vallo di Diano al fine di creare nuove opportunità di cooperazione in ambito nazionale e comunitario.