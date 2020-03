Pontecagnano, sospesi pagamenti tributi locali fino al 30 giugno.

“Oggi ho deciso di sospendere i pagamenti dei tributi locali fino al 30 giugno 2020. Fino a questa data tutti i cittadini e tutti i possessori di partite Iva non si dovranno preoccupare delle tasse sui rifiuti, sulla pubblicità e sull’occupazione del suolo pubblico relative all’anno in corso. È un segnale di solidarietà che è necessario dare a tutti voi, anche se questa scelta ci costerà ulteriori sacrifici. Ma io sono uno di voi, sto soffrendo insieme a voi e, anche se il mio compito mi impone di mantenere la calma, sappiate che vi sono vicino. Questa emergenza ci unirà ancora di più e ne usciremo più forti che mai. Ora mi aspetto un intervento da parte del Governo, nel dare una scossa forte all’economia e prevedere contributi importanti per famiglie e partite Iva. Il rischio concreto è che questa emergenza sanitaria si trasformi anche in una gravissima crisi economica.”.

Con queste parole il Sindaco Giuseppe Lanzara ha voluto informare la comunità di Pontecagnano Faiano sull’ultima misura assunta a Palazzo di Città: lo slittamento della Tosap, della Tari e della Tasi al 30 giugno 2020.

Sempre nella data di oggi, il Sindaco Giuseppe Lanzara ha annunciato:

“Sento forte il dovere, mai come in questo momento, di stare accanto alla comunità che mi onoro di rappresentare. E per questo non solo ho optato per la sospensione temporanea delle tasse, ma ho anche deciso di lanciare una diretta attraverso i canali social con i cittadini, domani mattina, sulla mia pagina facebook, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, per rispondere ai dubbi, alle perplessità, per raccogliere proposti o semplicemente per condividere gli umori ed i pensieri in questi giorni delicati”.