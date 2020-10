Pontecagnano, il Sindaco scrive ai dirigenti scolastici per la riapertura delle elementari.

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara interviene nuovamente sulla questione della riapertura della scuola primaria all’interno del territorio.

Dopo essersi reso fautore, con i colleghi dell’Anci di cui è componente come membro dell’esecutivo, della proposta di riattivare le lezioni in presenza degli studenti delle elementari, questa mattina il Primo Cittadino ha indirizzato una importante nota ai Dirigenti degli I.C. Fonseca, Moscati e Picentia.

Nel testo, si legge un invito deciso affinchè si attivino tutte le procedure tese a garantire un auspicato e sicuro rientro in aula a partire da lunedì 26 ottobre 2020.

Particolare attenzione è stata riservata agli studenti con disabilità, per i quali, anche a fronte di un incontro tenutosi nella mattinata di ieri tra il Piano Sociale di Zona ed i rappresentanti delle tre scuole, si è definito l’avvio immediato di progetti inclusivi.

“Sono vicino alle famiglie che vivono ore di agitazione e soprattutto ai bambini, il cui futuro è ora più che mai nelle nostre mani. In qualità di componente dell’Anci, come Sindaco e come genitore, non mi sottrarrò al dovere di porre in cima alla lista dei miei impegni i bisogni dei più piccoli. Accogliere le istanze delle mamme e dei papà e convertirle in soluzioni, laddove possibile e compatibilmente con le restrizioni del caso, è quanto farò con maggiore dedizione finchè questa fase non sarà superata”, ha assicurato il Primo Cittadino Lanzara.

lettera riapertura scuole