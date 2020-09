Pontecagnano, il calendario della riapertura scolastica.

Comunicate alla cittadinanza le date d’inizio anno scolastico 2020/2021.

Queste le indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi presenti sul territorio:

giovedì 24 settembre – I.C. Picentia, I.C. A. Moscati, Liceo T. Tasso (sede distaccata Pontecagnano Faiano);

lunedì 28 settembre – I. C. Pontecagnano S. Antonio.

“Questo nuovo inizio porta con sé una serie di problematiche che abbiamo tentato di superare con tutte le nostre forze, ciascuno per le proprie competenze (le Amministrazioni Comunali per quanto attiene alla manutenzione, all’adeguamento ed agli arredi, per le Scuole l’inizio delle lezioni, l’avvio della mensa, la programmazione). Convivere con i pericoli annessi al Covid-19 non sarà cosa facile eppure siamo fiduciosi che tutto procederà nel verso giusto, con l’aiuto delle famiglie e degli studenti. Come Sindaco e come padre conosco perfettamente le esigenze dei genitori e dei piccoli, pertanto resto sempre a disposizione dei Dirigenti Antonietta Cembalo, Ginevra De Majo e Raffaela Luciano, per qualsivoglia iniziativa che possa sostenerli. Infine, invito alla massima attenzione ed alla rigorosa osservanza dei protocolli anti-contagio, come pure a lavorare, insieme, per un anno all’insegna dell’accoglienza, dell’integrazione e della legalità. Che le aule siano il crocevia di sentimenti positivi e di mani tese agli altri, chiunque essi siano. Sereno inizio a tutti”, ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.