Pontecagnano, controllo del patrimonio arboreo.

Il Comune di Pontecagnano Faiano, anche in virtù delle forti raffiche di vento verificatesi in queste ore, ha predisposto una task force di addetti al monitoraggio degli alberi presenti sul territorio al fine di verificarne le condizioni e la stabilità.

Un lavoro, quello affidato a tecnici specializzati, che servirà a valutare la necessità di programmare un piano di intervento sull’intero patrimonio arboreo cittadino, onde evitare casi di caduta che mettano a repentaglio la pubblica incolumità.

“La presenza di piante in ambiente urbano è una ricchezza, ma al tempo stesso costituisce un impegno per l’ente in termini di cura e di sistematica verifica, che affidiamo con la massima fiducia ad esperti del settore. Il tutto per garantire la sicurezza del territorio e di chi lo abita, scongiurando pericoli per cose o persone”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Ambientali Carmine Spina.

“Con questo tipo di azioni ci prendiamo cura del verde cittadino ed effettuiamo una significativa prevenzione. Gli alberi costituiscono un patrimonio senza eguali in termini fisici, psicologici, estetici, sociali. Noi ce ne prendiamo cura ogni giorno perché ne riconosciamo l’immenso valore e lo facciamo dal momento della piantumazione fino alla loro fine”, conclude il Sindaco Giuseppe Lanzara.