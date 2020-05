Pellezzano, 700.000€ di finanziamenti per lavori alla viabilità.

Tutto pronto a Pellezzano per i lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del territorio comunale, per la cui esecuzione è stato stanziato un finanziamento di 700mila euro concesso dalla Regione Campania nell’ambito della Piano “Por Fesr Campania 2014 – 2020”.

L’appalto riguarda l’esecuzione di lavori che interesseranno la principale arteria di collegamento del Comune di Pellezzano, la strada provinciale numero 27/a Fratte-Pellezzano, che attraversa tutto il territorio comunale, da Capezzano a Capriglia. Alcuni piccoli tratti di intervento sono previsti sulla strada provinciale che collega la S.R. ex SS. 88 alla frazione Coperchia e via Nofilo a Cologna.

“I lavori da realizzazione riguardano la manutenzione straordinaria e la conseguente messa in sicurezza veicolare di alcune strade del territorio comunale in ambito urbano, mediante fresatura del conglomerato bituminoso della pavimentazione esistente; trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; posa in opera del nuovo conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) da cm. 3 per una superficie di circa 47.000mq.; nuova segnaletica orizzontale per oltre 20.000 metri lineari; collocazione di nuova segnaletica verticale e specchi; posa in opera di barriere di contenimento stradale (guard-rail) per circa 2.180 metri lineari.

“Non solo emergenza sanitaria – ha dichiarato il Sindaco, FrancescoMorra – il nostro Ente è impegnato anche su altri fronti per garantire l’avanzamento di lavori di pubblica utilità come questo di sistemazione e manutenzione della viabilità del territorio comunale. Ringrazio la Regione Campania e il Presidente Vincenzo De Luca, per aver trasferito i fondi necessari all’intervento, nella speranza che l’avvio di questi lavori possano costituire anche un segnale di ripresa nel cammino verso una normalità perduta a causa di questo nemico invisibile. Insieme ce la faremo”.