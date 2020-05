Giornata della Croce Rossa in Costiera dedicata ai volontari caduti.

L’8 maggio è la Giornata Internazionale della Croce Rossa istituita per affermare con forza, la volontà di tutti i membri di esserci sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità, senza nessuna discriminazione.

È con questo spirito che, da oltre 150 anni, milioni di Volontari diffondono l’intuizione di Henry Dunant, contribuendo alla crescita della più grande organizzazione umanitaria al mondo.

Quest’anno la giornata commemorativa giunge in un momento di difficoltà che ha coinvolto tutti i continenti: i Volontari di Croce Rossa sono in prima linea impegnati nella battaglia per la sconfitta del Covid-19.

Il Comitato di Costa Amalfitana dedica questo importante giorno a tutti i Volontari di Croce Rossa, in particolare a quelli che purtroppo sono stati contagiati e hanno perso la vita.



Oggi, 8 maggio, tutti i Comuni della Costiera Amalfitana riceveranno da un Volontario CRI la Bandiera della Croce Rossa e la esporranno fuori dal Palazzo Comunale fino al 10 Maggio 2020.