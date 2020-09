Eboli, Cariello rieletto sindaco.

Entusiasmante il risultato ottenuto, con un vero e proprio plebiscito per Massimo Cariello. Gli ebolitani hanno scelto, in maniera convinta ed inequivocabile: Massimo Cariello è sindaco di Eboli per il secondo mandato consecutivo. Un vero e proprio plebiscito per il primo cittadino uscente che ha nuovamente conquistato la fiducia dei suoi concittadini e che sarà ancora, per i prossimi cinque anni, alla guida della sua amata città. «L’emozione che provo è immensa e travolgente, come l’affetto e la stima che gli ebolitani mi hanno ancora una volta tributato, con il loro voto – dice con emozione il confermatissimo primo cittadino di Eboli -. Esso è espressione, forte e autentica, dell’orgoglio di appartenere ad una grande comunità che tanto è cresciuta, nei cinque anni appena trascorsi, e tanto ancora vuole fare per il futuro della città. Una comunità che è cresciuta e che vuole crescere ancora, nel dialogo e nell’ascolto reciproco che hanno caratterizzato il mio primo mandato da sindaco e che continueranno ad essere le linee guida della nostra azione di governo. Eboli è stata e sarà la nostra energia».

Mi piace: Mi piace Caricamento...