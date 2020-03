Coronavirus, disposizioni del Comune di Pellezzano.

Il Comune di Pellezzano, per il tramite del Sindaco dott. Francesco Morra, in ottemperanza alle disposizioni emanate a livello statale e regionale per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per contribuire al contenimento ed alla gestione dell’emergenza in atto specie per le misure di particolare interesse dell’ambito comunale, ha emesso i seguenti avvisi alla cittadinanza:

sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita’ per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza secondo le disposizioni governative;

sono sospese fino al 15 marzo 2020 le attività quali discoteche o di ogni altro luogo di svago o di divertimento;

sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

· è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d); · ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure sopra esposte, di cui al DPCM 8 marzo 2020, è disposta la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

-piscine, palestre, centri benessere.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e di tutti quelli ulteriori prescritti con il DPCM 8 marzo 2020 e con le ordinanze emanate in materia dal Presidente della Regione ed in particolare le ordinanza num. 7 del 6 marzo 2020 e n. 8 del 8 marzo 2020, è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In ultimo è stata disposta con effetto immediato e fino al 03/04/2020, la LIMITAZIONE dell’accesso a tutti gli uffici comunali a richieste/procedure urgenti ed indifferibili.

L’accesso agli uffici sarà consentito previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai seguenti numeri :

089568730 (U.R.P.- Servizi demografici-Servizi sociali);

089568736 (Ufficio Tecnico);

089568756 (Ufficio Tributi),

oppure a mezzo e-mail : ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it

In ogni caso, l’accesso dell’utenza agli uffici comunali, così come sopra consentito, sarà gestito in modo tale da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e da evitare assembramenti.