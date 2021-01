Coronavirus, aggiornamento da Bracigliano, 10 nuovi casi.

Al momento gli attualmente positivi sono 47, in numero maggiore rispetto al precedente aggiornamento. Non sono stato autorizzato a fornire le generalità dei positivi. Per fortuna la maggior parte di loro risulta asintomatica, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta guarigione.