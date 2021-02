Comune di Roccapiemonte vicino a Dzyczek.

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore allo Sport Roberto Fabbricatore sono vicini all’atleta della Salernitana Patryc Dzickek, protagonista ieri di un drammatico episodio durante l’incontro disputato e vinto dal team granata allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno.



“Siamo vicini al giocatore che ha accusato un malore durante la partira e non possiamo che congratularci con i calciatori e l’arbitro che si sono subito accorti della gravita’ dell’episodio occorso a Dziczek, e naturalmente con i sanitari intervenuti sul campo di gioco ed i medici dell’ospedale di Ascoli. E’ un fatto che ci ha scosso e coinvolto fortemente, da tempo abbiamo creato una collaborazione con la dirigenza della Salernitana, in particolar modo per una partnership col settore giovanile, che per ora non si e’ concretizzata soltanto a causa della pandemia. Siamo felici quindi che il calciatore polacco sia stato dimesso dal nosocomio della citta’ marchigiana e convinti che la Salernitana sapra’ seguire al meglio l’atleta, al quale auguriamo di ritornare al piu’ presto sui rettangoli verdi del campionato di serie B” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore.