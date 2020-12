Christmas box digitale per i bambini di Amalfi.

Si anima il Natale per i bimbi di Amalfi, con una nuova sorpresa sotto l’albero.

E’ in consegna, in questi giorni, la Christmas Box Digitale, un pacco speciale pensato dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal sindaco Daniele Milano.

A tutti i bambini nati dal 2007 al 2017 viene consegnata una scatola, contenente materiali artistici e anche un codice di accesso digitale ad una serie di video online de “Il Mondo di Naty”. Naty è un’artista colombiana, che da anni anima laboratori artistici coi bambini di Amalfi. Questa volta li guiderà da internet nella realizzazione della loro opera così da vivere in casa la tradizione di realizzare artisticamente gli addobbi, che ad Amalfi è sempre stata uno dei punti fermi del Natale.

«In un periodo così particolare, non abbiamo voluto rinunciare al sorriso dei nostri bimbi – dichiara Francesca Gargano, Assessore alle Politiche Sociali e all’Infanzia – immaginando per loro una sorpresa creativa alla quale abbiamo legato un importante messaggio solidale».



Infatti, per ritirare la Christmas Box, ogni bimbo porterà un dono per chi è meno fortunato: un gioco, qualcosa di buono, un vestitino o qualsiasi altra cosa che farebbe piacere donare ad un suo coetaneo. I doni saranno poi raccolti e redistribuiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio.