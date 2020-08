Bracigliano, via alle domande per l’asilo nido.

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Consorzio Sociale Valle dell’Irno l’avviso pubblico per l ‘acquisizione delle iscrizioni al servizio di nido e micro nidi di infanzia per minori dai 0 ai 3 anni residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale Valle dell’Irno “Ambito S6” per l’anno educativo 2020-2021. Il servizio è attivo presso il nido d’infanzia “Arcobaleno” nel Comune di Baronissi e dei micro-nidi d’infanzia presenti nei Comuni di Bracigliano, Fisciano, Mercato S. Severino e Siano.

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale “Ambito S6”. I bambini già iscritti nell’anno educativo 2019-2020, che all’inizio del nuovo anno educativo 2020-2021 non hanno i requisiti di età per accedere alla scuola dell’infanzia, previa iscrizione, avranno diritto a frequentare il nido fino alla conclusione del nuovo anno educativo 2020-2021.

Il servizio sarà attivo nei Comuni sopra indicati ed è articolato sull’orario di apertura non inferiore a 5 giorni settimanali e non inferiore alle 6 ore giornaliere. I posti stimati per accogliere i bambini sono così suddivisi: 60 nel Comune di Baronissi; 23 in quello di Bracigliano, 11 a Fisciano; 15 a Mercato S. Severino e 16 a Siano.

“Siamo lieti – ha detto il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno – di comunicare che, salvo diverse comunicazioni provenienti dalle Istituzioni Governative, il nuovo anno scolastico potrà avere inizio nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, ponendo in primo piano la sicurezza dei bambini e del personale didattico. A tal proposito comunico che nella giornata odierna sono iniziati i lavori di adeguamento ed adattamento funzionale dei plessi scolastici presenti sul nostro territorio a seguito delle direttive Ministeriali. I lavori saranno terminati prima dell’inizio dell’anno scolastico garantendo un accesso in piena sicurezza per i nostri studenti e docenti”.

La presentazione della domanda per l’iscrizione, tenuto conto dell’emergenza “Covid-19” potrà essere inoltrata con le seguenti modalità:

Con posta elettronica certificata all’indirizzo: consorziovalleirnos6@pec.it indicando nell’oggetto della mail “Domanda di iscrizione al servizio del nido d’infanzia “Arcobaleno” oppure “Domanda di iscrizione al micro nido d’infanzia dell’Ambito S6 per l’anno educativo 2020-2021 (indicare la sede del micro nido);

A mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata a Direzione dell’Azienda Speciale Consortile/Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” S6, via Aldo Moro – 84081 Baronissi (SA);

A mano al protocollo Generale dell’Azienda Speciale Consortile/Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” S6, con sede in Baronissi in via Aldo Moro.

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre ore 12.00 del giorno 8 settembre 2020. Per ulteriori informazioni consultare il bando scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio Sociale Valle dell’Irno.