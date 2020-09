Bracigliano si prepara a riaprire le scuole, ultimati i lavori, pronti anche i servizi trasporrto e mensa.

“Tutto pronto, a Bracigliano” per il taglio del nastro del nuovo Anno Scolastico 2020-2021, previsto il 24 settembre prossimo. Sono, infatti, da poco terminati i lavori di adeguamento dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano, comprendente scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le scuole interessate agli interventi sono: il plesso Manzi Casale; il plesso Filzi al Capoluogo e il plesso San Nazario.

I lavori hanno riguardato l’adeguamento delle aule previa demolizione delle pareti interne per consentire l’allargamento delle stesse, l’adeguamento dei servizi igienici e degli impianti elettrici, pitturazione e sanificazione di tutti i locali. Inoltre, ogni ambiente è dotato di colonnine con gel igienizzante per le mani e di locandine informative contenenti le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e tutte le linee guida da attuare in caso di presenza di eventuali soggetti contagiati.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ripartiranno anche i servizi di trasporto e di mensa per gli studenti. I soggetti interessati potranno presentare le apposite domande individuali per usufruire dei servizi indicati, che come le lezioni, nel rispetto delle stringenti normative emesse dal Governo Centrale in tema di contrasto all’emergenza Covid-19, verranno erogati in totale sicurezza.

“Ci apprestiamo – ha detto il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno – a vivere un anno molto particolare per la scuola. Forse il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Le condizioni con le quali alunni, docenti e personale tecnico amministrativo, ritorneranno ad occupare ciascuno il proprio ruolo di competenza, saranno molto stringenti. Tuttavia, l’inizio dell’anno scolastico deve coincidere con una nuova stagione che dovrà essere segnata dall’ottimismo e dalla necessità di credere che, questa battaglia a tutela della salute pubblica presto si concluderà positivamente, consentendo a ciascuno di noi di ritornare alle proprie abitudini”.

Per ulteriori informazioni sull’erogazione dei servizi di trasporto e mensa scolastici, i soggetti interessati potranno recarsi all’ufficio preposto presso la sede del Comune di Bracigliano, dove il personale addetto fornirà delucidazioni in merito.