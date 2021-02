Battipaglia, una città più sicura.

E’ in pubblicazione in queste ore la gara di rilievo europeo per l’acquisizione di servizi di sola progettazione, per il considerevole importo di 320.000 euro già interamente finanziati dal Ministero dell’Interno, per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Entro l’estate la Città si doterà di un progetto esecutivo/cantierabile di una opera strategica che con un investimento di circa 7 milioni di euro dovrà assicurare ai cittadini per i prossimi decenni la totale incolumità rispetto al pericolo di esondazione del Fiume Tusciano nel centro abitato.

L’intervento opererà lungo due direzioni: da un lato cercherà di restituire al fiume aree golenali naturali, almeno quelle non impegnate dalle edificazioni degli anni settanta/ottanta, dall’altro opererà direttamente sugli argini, con opere di difesa spondale, senza rinunciare ad intervenire su alcune singolarità dell’asta fluviale che ne condizionano la corrente nel tratto urbano.

Arriviamo qui senza proclami, affrontando i problemi alla radice, come nostra abitudine, rifuggendo da facili scorciatoie.

Una serie di interventi che garantiranno una Battipaglia più sicura sono iniziati e, come avete imparato a capire, non mi piace lasciare le cose a metà!!