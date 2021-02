Battipaglia, Carta Giovani: proroga del termine per la manifestazione d’interesse.

Si comunica che gli operatori commerciali potranno manifestare interesse all’inserimento nell’elenco comunale per l’utilizzo della “Carta Giovani” sino al 5.3.2021.

In particolare, gli stessi potranno presentare domanda secondo le modalità e la modulistica di cui all’avviso prot. 890 del 07.01.2021, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia nell’apposita Sezione “CARTA GIOVANI”.

Tale proroga si è resa necessaria a seguito del mancato e/o anomalo funzionamento del sito istituzionale dal 15/01/2021, e per gran parte della settimana dal 18/01/2021 al 22/01/2021 che ha reso difficile, se non impossibile, l’accesso all’avviso ed al modello di domanda per gli operatori commerciali interessati a presentare la predetta manifestazione.

Si precisa che lo sconto offerto da ciascun operatore commerciale non è cumulabile con lo sconto effettuato nel periodo dei saldi ufficiali o per i beni/servizi in promozione.