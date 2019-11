AMALFI365 – Azione Giovani. Riaprono i termini dì iscrizione al corso con NH Hotels per la promozione dell’offerta turistica.

Riaprono i termini per l’iscrizione al corso di Nh Hotels incluso nel progetto #Amalfi365 – Azione Giovani per la formazione sulla promozione dell’offerta turistica. A partire da domani, mercoledì 20 novembre 2019, fino alle 13.00 di lunedì 25 novembre è nuovamente possibile iscriversi ai seminari. Immediatamente, il 28 novembre, comincerà anche il corso al quale saranno presenti i nuovi iscritti e quanti avevano già aderito a primavera.

Tre i corsi, con la possibilità di partecipare a uno solo o a tutti. Il 28 novembre parte “Promozione dell’offerta turistica”, per la durata di 60 ore, per formare i giovani sulla progettazione e definizione un piano di sviluppo turistico e di promozione del territorio locale. A dicembre 2020 parte il secondo modulo di seminari su “Comunicazione commerciale e turistica” della durata di 52 ore. Per approfondire gli strumenti di comunicazione, informazione e promozione dei servizi offert: dalla comunicazione rivolta al cliente, alla comunicazione online con strumenti come Booking o Tripadvisor, pubblicità. A marzo 2020 c’è poi la terza parte, dedicata a : “ Pianificazione e gestione delle attività turistiche”, con 60 ore di lezione. È la parte dedicata alla vera e propria gestione e creazione dell’impresa turistica, partendo dal budget per arrivare poi a capire come è strutturata un’impresa del turismo, quali sono i reparti, come collaborano tra di loro e molto altro ancora. Uno sguardo a 360 gradi, insomma. Un’opportunità di qualificazione professionale d’eccellenza, imparando da chi fa del lusso la cifra dell’accoglienza turistica, destinata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

La domanda, secondo il facsimile disponibile sul sito del Comune di Amalfi, va presentata entro le ore 13.00 del 25 novembre 2019. L’istanza, con la scelta del laboratorio al quale si intende partecipare, andrà inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio, 84011 Amalfi”, consegnata a mano al protocollo del Comune o inviata a mezzo pec all’indirizzo amalfi@asmepec.it.

#Amalfi365 è il programma per giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, principalmente inoccupati che non lavorano né studiano e poi studenti under 35, nato per aiutarli ad accedere al mondo del lavoro. Sono stati attivati 5 differenti percorsi di formazione: acceleratore e incubatore di start-up, a cura dell’Azienda Agricola – Aceto Salvatore; percorso di promozione dell’offerta turistica a cura di NH Hotel Group; organizzazione di eventi sportivi, a cura della ASD Amalfi Coast Sport & More; “Alla riscoperta delle tradizioni” per la giusta conoscenza nella promozione e narrazione del territorio, a cura dell’associazione San Michele; accompagnatore turistico teatrale a cura dell’associazione teatrale Kaleidos. Per ogni laboratorio sono disponibili 25 posti e il percorso durerà 19 mesi. Prima ci sarà una parte di formazione, e poi, a seconda del tipo di corso scelto, ci sarà uno stage in azienda o una fase di accompagnamento alla creazione di lavoro autonomo. Vede impegnati oltre al Comune di Amalfi ed i curatori dei corsi, l’associazione SoliEventi e l’associazione di promozione sociale Eurobridge. Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea all’interno del Por Campania FSE 2014 – 2020.