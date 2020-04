Amalfi, al via le domande per il sostegno al canone di fitto per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

La Regione Campania ha pubblicato l’avviso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per un importo complessivo di € 6.450.674,00 per le famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, con le domande che vanno presentate ai comuni di residenza.

Il Comune di Amalfi ha stabilito in lunedì 11 maggio 2020 alle ore 13:00 il termine di ricezione delle domande che potranno essere presentate al protocollo dell’ente o via PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it.

Potranno accedere al contributo i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19. L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00.

La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto in locazione, mediante autocertificazione del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari o del reddito da lavoro dipendente. Per scaricare il bando completo e la domanda dal portale web del Comune di Amalfi cliccare qui.

Le amministrazioni comunali faranno un controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni e predisporranno un elenco dei beneficiari con indicazione del contributo spettante a ciascuno di essi, che trasmetteranno alla Regione Campania entro il 12 maggio 2020. La Regione provvederà all’accredito dei contributi spettanti a ciascun comune in proporzione al numero di domande complessivamente pervenute sul territorio regionale. I Comuni, ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederanno all’erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi.