A regime i percorsi di empowerment del progetto I.T.I.A. Ambito S10.

Una intensa attività di divulgazione, animazione territoriale, front office e coaching per sostenere la crescita sociale del territorio del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni Ambito S10 (www.halleyweb.com) in materia di innovazione sociale, autoimprenditorialità, sviluppo sostenibile, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio, servizi strategici che sta caratterizzando l’attuazione del progetto Centro Territoriale I.T.I.A. Ambito S10.

L’Azione B inerente a percorsi di empowerment e servizi di sostegno orientativo a titolarità della Scuola di Formazione Professionale Socrates di Sala Consilina (www.socratesformazione.org) ha visto già in questa fase il coinvolgimento di oltre 70 utenti del comprensorio dell’Ambito S10 e dai comuni limitrofi. I giovani e le associazioni giovanili stanno così scoprendo un nuovo interesse per il territorio che passa attraverso la conoscenza e la partecipazione a programmi e piani attuativi con il loro pieno e consapevole coinvolgimento .

L’Attività messa in campo riguarda progetti di micro imprenditorialità, concorso di idee per valorizzare la creatività giovanile in materia di sviluppo sostenibile delle aree interne, un’azione di incubazione diffusa per creare spazi e reti per lo sviluppo del sistema economico e sociale delle aree interne a sud di Salerno attraverso la creazione di nuova economia e lavoro nell’ambito di programmi di sviluppo pluriennali.

E’ questo il disegno strategico concepito dalla Scuola di Formazione Professionale Socrates, dal Piano Sociale di Zona S 10 e dagli altri partner ed esperti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del programma I.T.I.A. , nella convinzione che solo un territorio informato, coinvolto e organizzato può far crescere e concretizzare idee di nuove attività e azioni di sviluppo economico ed occupazionale durature e inclusive.