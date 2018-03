Scatta e vinci, il concorso fotografico di Garone Habitat.

Garone Habitat, un’azienda salernitana produttrice di infissi in legno e alluminio, con una diffusa rete commerciale, sopratutto al Centro Sud, lancia il concorso fotografico in chiave social “Scatta e vinci”, rivolto a tutti i suoi clienti, maggiorenni e residenti in Italia.

Il concorso avrà inizio il primo marzo e terminerà il 29 settembre prossimo. Per partecipare alla manifestazione a premi, basterà scattare le foto degli infissi e le porte Garone Habitat, installati a partire dall’anno 2016, ritraendo anche gli ambienti in cui sono inseriti.

Le immagini dovranno essere caricate sul portale aziendale all’indirizzo www.garonehabitat.com/concorso. Ciascun cliente potrà inviare fino a un massimo di 15 immagini, facendo attenzione a non editarle con testi, filtri, elementi grafici e a ritrarre persone in maniera riconoscibile.

Le foto saranno sorteggiate in diretta sui profili social aziendali e alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, che redigerà un apposito verbale di assegnazione dei premi.

I titolari delle immagini estratte riceveranno in regalo un week-end per due persone in una capitale europea. Lo stesso premio sarà assegnato anche al dealer delle foto vincitrici del concorso.

“Abbiamo voluto promuovere questo concorso – ha dichiarato il direttore commerciale della Garone Habitat, Pasquale Garone – per premiare la fedeltà dei nostri clienti e mantenere sempre vivo il loro legame con l’azienda. Nonostante i cambiamenti avvenuti negli anni, abbiamo sempre conservato la caratteristica di un’azienda abituata a dialogare in modo diretto e naturale con i clienti, nel tentativo di costruire relazioni durature nel tempo. Forse è proprio questo che ci differenzia dai nostri concorrenti”.