La riqualificazione del patrimonio edilizio, mercoledì 18 all’Agripaestum.

Mercoledì 18 aprile, a partire dalle 15.30, presso l’Agripaestum di Capaccio Paestum si terrà un importante convegno dal titolo “La riqualificazione del patrimonio edilizio”.

Organizzato dall’ANCE AIES Salerno (Associazione Imprenditori Edili Salerno) e promossa dalla BCC di Aquara si propone di analizzare interessanti ed attuali tematiche, quali: le agevolazioni fiscali per l’edilizia; il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio mediante l’utilizzo dell’Eco Bonus e Sisma Bonus; l’analisi della piattaforma ANCE-DELOITTE, attraverso cui cittadini e imprese possono cedere i propri crediti fiscali derivanti da interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici; sino a giungere alla monetizzazione degli sgravi fiscali che confluirà nella stipulazione di un Protocollo d’Intesa tra ANCE AIES Salerno e BCC di Aquara.

“In un momento in cui le imprese edili vivono una costante difficoltà per mancanza di commesse e per i cronici ritardi nei pagamenti da parte soprattutto della Pubblica Amministrazione, l’ANCE di Salerno e la BCC di Aquara hanno ideato un protocollo di intesa atto a significare una maggiore sinergia tra banca e impresa, una maggiore collaborazione anche alla luce dell’ormai lungo e consolidato rapporto di collaborazione tra ANCE e BCC di Aquara. Siamo fiduciosi che questa collaborazione si migliorerà e che le nostre imprese avranno un ruolo sempre più importante nella ripresa economica della Provincia di Salerno” ha commentato Antonio Marino, Direttore Generale del Credito Cooperativo Aquarese.

Tante le Istituzioni e i Professionisti presenti che si alterneranno come relatori di un dibattito costruttivo e di forte attualità. Le agevolazioni fiscali, previste dalla Legge di Bilancio 2017, sono infatti misure essenziali per dare avvio a un piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, ma per essere davvero efficaci è necessario semplificarne l’utilizzo e renderle accessibili a una più ampia platea di soggetti.

Richiesto per questo evento l’accreditamento valido ai fini della FPC agli Ordini Professionali Patrocinanti.