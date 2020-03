Immobiliare, Nomisma: a Salerno battuta d’arresto per il mercato residenziale.

“Il mercato residenziale salernitano registra un regresso del processo di ripresa in atto che era culminato nel rientro (2018) in territorio positivo. Il ritorno in territorio negativo è riconducibile principalmente alla contrazione delle transazioni immobiliari e all’intensità della domanda, e solo in misura residuale alla dinamica degli altri indicatori di mercato” – è quanto emerge dal 1° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2020 di Nomismapresentato oggi in diretta streaming.

Residenziale

Una debole dinamica delle compravendite (quasi -2% nel 2019) unita a una minore intensità della domanda sono la base della battuta d’arresto del mercato residenziale salernitano. L’intensità della domanda di acquisto è sorretta prevalentemente da esigenze di sostituzione o di prima casa (l’80% degli operatori indica questa come la principale motivazione addotta da chi conclude una compravendita). A causa della diffusa necessità delle famiglie di accedere ad un mutuo, la disponibilità di credito è decisiva nell’influenzare l’andamento del mercato. Nel corso dei primi nove mesi del 2019, i mutui alle famiglie si sono contratti del 7,1%, in linea con il trend nazionale (-8%).

I prezzi al metro quadro delle abitazioni fanno registrare un calo su base annua (-0,2%). L’intensità delle variazioni è però molto debole, addirittura azzerata nel caso delle abitazioni di nuova costruzione. Per acquistare un immobile in centro sono necessari in media 3.238 (€/mq) contro i 1.783 (€/mq) della periferia. I tempi medi di vendita si attestano attorno ai 7 mesi. Un incentivo all’affitto viene dal segmento della locazione, dove si registra una crescita generalizzata dei canoni (+1,3% annuo), sia in centro (+1,5%) che in periferia (+1,1%). I tempi di locazione sono di 2,7 mesi e i rendimenti lordi decisamente inferiori rispetto a quelli delle altre città intermedi italiane (4,1%).

Non residenziale

Il settore non residenziale di Salerno si conferma in difficoltà. Per il secondo anno consecutivo le compravendite di immobili sono calate in misura consistente: -13,3% su base annua nel 2018 e -8,4% nel 2019. L’arretramento ha interessato sia il segmento direzionale (-19,2% annuo) sia il settore commerciale (-8,7%). In controtendenza (+57%) solo gli immobili a destinazione produttiva, che però rappresentano una quota residuale delle transazioni. Anche i prezzi segnano il passo. Gli uffici registrano un calo delle quotazioni (-0,6% annuo), i negozi del -0,9% annuo avvicinandosi quindi al territorio positivo, ma senza raggiungerlo. Il medesimo ragionamento fatto per i prezzi vale anche per i canoni di locazione dei negozi, le cui variazioni annue permangono, seppur di poco, negative (-0,3%). Quelli degli uffici approdano invece territorio positivo, con un incremento dello 0,9% su base annua.