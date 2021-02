Il digitale nell’immobiliare, webinar a cura di Fimaa Confcommercio mercoledì 24.

Un seminario incentrato sull’utilizzo della tecnologia nell’ambito della mediazione immobiliare. Gli operatori del settore sono invitati da Fimaa Confcommercio Salerno a partecipare al corso online “Il digitale nell’immobiliare” in programma domani, mercoledì 24 febbraio, dalle 09:30 alle 12:30. In compagnia del docente Marco Casciola, coach e trainer della Make Money Organization, si parlerà di Marketing e Comunicazione digitale necessari per un agente di successo.

Durante l’incontro, verrà approfondito il tema del recupero dei dati necessari, della creazione e della distribuzione dei contenuti (annunci immobiliari compresi), attraverso: il sito/blog, le newsletter e le email, i socialnetwork (Facebook / Linkedin / Instagram), i portali.

“In un nuovo percorso avviato già col primo lockdown, Fimaa nel distretto provinciale di Salerno si fa trovare pronta a rispondere a quelle che sono le esigenze delle associazioni di categoria, in modo sempre più capillare, sia in termini di formazione che di competenze. Diventa necessario affrontare i temi della digitalizzazione nell’immobiliare, in una comunicazione che diventi sempre più professionale e al passo, approfittando degli strumenti e delle convenzioni stipulate da Fimaa Campania” – spiega Giovanni D’Agostino, Presidente Fimaa Campania – sede di Salerno. Il corso è gratuito per gli associati Fimaa Campania e per i propri collaboratori.

E’ possibile registrarsi anticipatamente all’incontro che si svolgerà in diretta sulla piattaforma Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJMsf-ipqDIsH9NGnQ2vxatgSTmq2pM5WFP-

Per ulteriori informazioni: salerno@confcommerciocampania.it