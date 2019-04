Ravello, il video della Via Crucis in costume.

Video della Via Crucis in costume di Ravello 2019 che si è tenuta domenica 14 aprile.

Un evento suggestivo che impegna per settimane tutta la comunità, richiamando da sempre centinaia di fedeli e turisti.

Un percorso di fede e commozione che si snoda nei punti più caratteristici del centro storico, opportunamente illuminato soltanto dalle lingue tremanti dalle fiaccole.

Nel video tutto il coinvolgimento dei partecipanti, la ricchezza dei costumi e la climax emozionale dei momenti più belli nelle vie di Ravello che, per una sera, svestendosi di mondanità e fama, si trasformano in Golgota e in altare