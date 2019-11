Alla braceria Grill House Salerno arriva il nuovo menù “Luci d’Artista”

Si accendono le luci sul nuovo menù della braceria e birreria Grill House: classici intramontabili e tante novità per Luci d’Artista 2019.

Mancano ormai pochi giorni all’accensione delle Luci d’Artista 2019. La manifestazione più attesa dell’anno, giunta ormai alla XIV edizione, prenderà il via il prossimo 16 Novembre alle ore 17.30. Anche quest’anno, le opere d’arte luminose incanteranno turisti e visitatori illuminando gli scorci più belli del centro storico di Salerno: Piazza Sant’Agostino, Via Duomo, Piazza Portanova, Via dei Mercanti e la Villa Comunale di Via Roma. Il tema di Luci d’Artista 2019/2020 è ancora top secret ma le decorazione già installate in città lasciano presagire che l’edizione di quest’anno sarà dedicata alla natura, ai fiori ed alle bellezze della Costiera Amalfitana. In Piazza Sant’Agostino, infatti, sono “spuntati” rigogliosi alberi di limone mentre Via Dei Principati è stata addobbata con foglie e fiori coloratissimi.

In attesa di scoprire tutti i dettagli delle Luci d’Artista di quest’anno, c’è chi si è già portato avanti. E’ il caso di Grill House Salerno, braceria e birreria di Via Papio 35, nel cuore di Salerno. I proprietari del locale hanno infatti deciso di lanciare un nuovo menù proprio in concomitanza con l’accensione delle Luci d’Artista. Una doppia sorpresa, insomma, per i tanti curiosi che si troveranno a passeggiare a Piazza Malta e Via dei Principati. Oltre ad ammirare le Luci d’Artista, infatti, a partire dalla prossima settimana turisti e salernitani assaporare le nuove proposte di Grill House. A farla da padrone nel nuovo menù sono ovviamente le portate a base di carne: dalle bistecche alla Fred Flintstones agli hamburgers gourmet, dalle tagliate condite con fantasia alle specialità del nostro ricchissimo territorio. Gli chef di Grill House hanno ideato una selezione di piatti molto variegata che spazia dai tagli di carne più tradizionali (entrecôte, filetti e costate) a vere e proprie chicche per carnivori. Spiccano la Tagliata di Wagyu Australiano – il manzo più pregiato al mondo – o il Sashi Finlandese, una carne ancora poco conosciuta in Italia ma capace di conquistare al primo boccone grazie alla sua inconfondibile tenerezza. Ciò che accomuna tutte le proposte del nuovo menù è l’assoluta qualità delle materie prime e l’attenta selezione di prodotti di eccellenza come la Scottona o il Maialino Nero del Sannio.

Accanto alla carne alla griglia, il nuovo menù offre anche un’ampia selezione di taglieri con salumi e formaggi Cilentani presidio Slow Food. E non mancano ovviamente i panini: vera e propria specialità di Grill House Salerno!

Si va dai grandi classici Bacon Burger, Cheese Burger, Chicken Burger, Eggspicy, ai panini speciali ideati appositamente dagli chef.

Da non perdere il “Grandioso” hamburger 300 gr., stracciatella di bufala, rucola, ‘nduja di Spilinga e il “Los Pollos” doppio hamburger di pollo 120 gr., bacon croccante, zucchine alla scapece, salsa ai formaggi.

Tutti gli hamburger sono realizzati con carne selezionata appositamente da un macellaio di fiducia: la “Macina GrillHouse” è garanzia di qualità e gusto!

Per i vegetariani o chi non vuole mangiare carne, il nuovo menù offre tante insalatone, realizzate con prodotti del territorio, e un’ampia selezione di Pinse, una specialità romana simile ad una pizza bassa e croccante da condire a proprio piacimento.

Insomma, una sosta da Grill House è il modo ideale per rendere gustosa la passeggiata alla scoperta delle Luci d’Artista 2019!

Grill House Salerno – Braceria e Birreria

via Papio 35, 84127 Salerno

Prenotazioni: 0892576084

www.grillhousesalerno.it

