Vita Salernitana, tutti gli appuntamenti in città, a cura della Rete dei Giovani per Salerno.

In base alle varie disposizioni regionali e nazionali anti Covid, dallo scorso weekend il Foyer cafè letterario, nostra sede operativa all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, è rimasto chiuso per poi valutare come andare avanti. Vi confermiamo che fino a nuove ordinanze ovviamente non organizzeremo eventi ed incontri aperti a pubblico ed abbiamo rinviato o annullato quelli già programmati, ma ogni venerdì il Foyer cafè è aperto dalle ore 18 alle 22.30 almeno per tenere vivo lo spazio e rimanere in contatto con la cittadinanza, ovviamente sempre con il rispetto delle giá note precauzioni anti covid vigenti. Info: 328 5327134

Venerdì 23 ottobre dalle ore 18 alle ore 21,30 presso il Teatro Nuovo di via V. Laspro appuntamento dal titolo “Storie di Teatro” nell’ambito del ciclo di Incontri di “Corpo Novecento” a cura di Alfonso Amendola e Pasquale De Cristofaro: sono previsti dialoghi incrociati, video e letture con diversi autori ed intellettuali e quattro performance teatrali.

Per maggiori info: 089 220886 – 339 6510974

Sabato 24 ottobre dalle ore 10 in piazza Amendola, a distanza da una settimana, un nuovo presidio del Coordinamento Scuole aperte Salerno composto principalmente da docenti, studenti e genitori ed aperto a tutti i cittadini per chiedere con forza alle Istituzioni locali la riapertura delle scuole, luoghi sicuri e già messi in sicurezza anti covid dall’inizio dell’anno scolastico, anno peraltro già cominciato in ritardo rispetto alle altre Regioni italiane! Info e adesioni: pagina fb del Coordinamento – 328 5327134

Amnesty International Salerno invita a partecipare online, sulla piattaforma Google Meet, domenica 25 Ottobre dalle ore 18 al “Corso di Introduzione ad Amnesty International”: un incontro di circa 90 minuti, durante i quali saranno illustrati i temi e i principali meccanismi d’azione del movimento, prendendo spunto da casi specifici.

Il corso, che inizialmente era previsto presso il nostro spazio del Foyer cafè, è completamente gratuito e non comporta l’assunzione di alcun “impegno” né di partecipazione futura alle attività: chi sceglierà di diventare attivista potrà contare su una certa familiarità con i metodi e gli strumenti di Amnesty International; chi, invece, tornerà sulla propria strada, sarà venuto a conoscenza di una serie di modalità per attivarsi individualmente nella promozione dei Diritti Umani.

L’iniziativa si inserisce all’interno della manifestazione nazionale #iomiattivo (dal 25 al 31 Ottobre sull’intero territorio nazionale), promossa da Amnesty International Italia, per far conoscere le nostre azioni e attività a nuovi attivisti e invitare tutte e tutti a confrontarsi sul tema dei diritti umani.

Per partecipare alla chiamata video, fai clic su questo link: meet.google.com/qeu-qjnm-bdc

E’ gradita la prenotazione scrivendo a a.falace@amnestycampania.it

Da alcuni giorni il Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” ha sede presso il Circolo Arci Marea in via Galdi nel quartiere Mercatello dando ancora più forza ad una collaborazione iniziata già da molto tempo con iniziative di dibattito e con la Ciclofficina Culturale. Marea sarà la sede operativa del Circolo per le sue attività e riunioni rafforzando un presidio di democrazia e di impegno sociale contribuendo con i temi e lo spirito della Legambiente Onlus.

Vi informiamo che da alcuni mesi si è ricostituito un nuovo Comitato per la Costituzione del Forum comunale dei Giovani a Salerno. Per noi, che siamo nati nel 2008 con l’idea di essere un Forum, rimane ovviamente una prioritá la partecipazione giovanile alla vita della Nostra Comunitá! Quindi affiancheremo ancora una volta questa istanzadi giovani salernitani. II Forum è un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Per maggiori info: 392 104 9345 – forumgiovanidisalerno@gmail.com .comitatofdgsalerno.it

Vi ricordiamo che ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.30 presso il Teatro Nuovo di via Laspro si svolge l’incontro laboratoriale di Teatro a cura del Maestro Pasquale De Cristofaro. Il primo incontro è sempre gratuito e di prova. Info: 339 6510974

Dal 24 al 31 ottobre si terrà a Salerno la XXV edizione del Festival Linea d’Ombra, con il tema centrale “La Crisi”, promosso e organizzato dall’Associazione SalernoInFestival con oltre 100 opere cinematografiche in concorso. Sarà un festival ibrido, una parte in streaming, ma soprattutto con un programma dal vivo in tre location: la Sala Pier Paolo Pasolini, luogo che il festival ha voluto fortemente inaugurare nel 2016 e non ha più lasciato, che oltre alle proiezioni “tradizionali” sarà quest’anno sede del programma di Virtual Reality. A questa si affiancano la Casa del Combattente, dove ha sede la Fondazione Menna – Centro Studi d’Arte Contemporanea, e Il Giardino della Minerva, quest’ultima location di un progetto che unirà formazione culturale e promozione del territorio. Il programma live seguirà rigorosamente le procedure anti covid permettendo così al pubblico di poter partecipare in totale sicurezza. Per info sul programma completo: lineadombrafestival.it

Il Teatro la Ribalta di via S. Calenda, nonostante le tante difficoltà di quest’anno per l’emergenza della pandemia, ha iniziato la nuova stagione 2020/2021 con la rassegna salernitana dedicata ai bambini e alle famiglie “Le piccole emozioni e la rassegna drammaturgica I diversi volti del Teatro”.

I prossimi weekend gli allievi dello scorso anno finalmente in scena guidati dall’insegnante Valentina Mustaro, le classi principianti e intermedio presenteranno rispettivamente lo spettacolo “Ciechi…siamo tutti ciechi!” e “La scuola delle mogli.

Per maggiori info: 089 9958245 – 329 216 7636

Sabato 24 ottobre presso il Piccolo Teatro del Giullare di via Vernieri sarà in scena sul palcoscenico salernitano per tre weekend (sabato ore 20.30 e domenica ore 18.30) lo spettacolo “ Devi essere dolce con me” di Francesco Maria Siani: ritmo, ironia e verità nel testo dell’autore salernitano con la regia di Antonello Ronga.

Per il numero limitato di posti e per il rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria è indispensabile la prenotazione.

Info e prenotazioni: 392 4446283, 3347686331 info@piccoloteatrodelgiullare.eu

Vi informiamo che è partita anche la nuova stagione di Casa del Contemporaneo al Teatro Ghirelli , all’interno del Parco urbano dell’Irno. Per maggiori info: 349 943 89 58 teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it .casadelcontemporaneo.it