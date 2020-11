Vita, salernitana, gli appuntamenti dal 6 al 12 a cura della Rete Giovani.

In primo piano:

Nel rispetto del Decreto governativo attualmente in vigore per la prevenzione dei contagi Covid, il Foyer cafè letterario, nostra sede operativa all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro, rimane sempre chiuso con l’auspicio che presto torneremo ad organizzare riunioni, feste private e pubbliche, eventi ed incontri culturali.

Martedì 10 novembre alle ore 18.30 ci ‘incontriamo’, seppur virtualmente tramite piattaforma web, per la riunione di soci aperta a simpatizzanti e interessati della nostra Realtà associativa Rete dei Giovani di tutte le età per Salerno. Sarà l’occasione per discutere dei progetti in corso e di attività da programmare insieme.

Ricordiamo che la nostra associazione è sempre alla ricerca di collaboratori per portare avanti idee progettuali.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per info e adesioni: 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

Come da tempo già annunciato riprende la nostra iniziativa di Rete “La Spesa Sospesa Poetica”, progetto promosso dalle Associazione “Poesie Metropolitane”: stiamo individuando nuove Realtà associative e nuovi punti commerciali che vogliono affiancarci nel progetto.

L’obiettivo è stato, e continua ad essere, quello di sostenere i tanti cittadini e le famiglie salernitane che vivono in grande difficoltà economica attraverso una Spesa Sospesa e Poetica ovvero donando qualcosa della propria spesa – effettuata nei market aderenti al progetto- e lasciarlo nei carrelli che saranno posizionati all’ingresso degli stessi. L’Associazione Poesie Metropolitane, dona, a chi lascia qualcosa nel carrello e a chi poi lo riceve, anche delle poesie: poesie su calamite, segnalibri, calendari poetici e artistici e ancora agende poetiche.

Alla fine della giornata i beni raccolti, insieme alle poesie vengono ritirati a turno dai volontari delle associazioni aderenti al progetto per poi donarli a diversi spazi solidali della nostra città dove solitamente si distribuiscono i pacchi donati alle famiglie bisognose.

Per maggiori info: mc.poesiemetropolitane@gmail.com 334 6519419

Vi ricordiamo che per essere informati sui bandi, opportunità e progetti riguardanti il mondo del volontariato salernitano vi invitiamo a consultare sempre il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno “Sodalis” ubicato in Corso Vittorio Emanuele 58.

Info: 089 2756511 – 800 031 640 info@csvsalerno.it .csvsalerno.it

Vi ricordiamo che da alcuni mesi si è ricostituito un nuovo Comitato per la Costituzione del Forum comunale dei Giovani a Salerno. Per noi, che siamo nati nel 2008 con l’idea di essere un Forum, rimane ovviamente una prioritá la partecipazione giovanile alla vita della Nostra Comunitá! Quindi affiancheremo ancora una volta questa istanza di giovani salernitani. II Forum è un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Per maggiori info: 392 104 9345 – forumgiovanidisalerno@gmail.com www.comitatofdgsalerno.it

Tutti gli altri appuntamenti:

L’UPI (Università Popolare Interculturale) comunica che ci sono ancora posti disponibili per partecipare questa settimana agli ultimi due seminari formativi dal titolo “Le patologie reumatologiche negli over 60: prevenire e curare”, grazie alla grande disponibilità dei medici specialisti della SIR (Società Italiana di Reumatologia) docenti dei seminari.

La partecipazione ai seminari è gratuita, è sufficiente compilare con i propri dati la preiscrizione all’evento cliccando su questo link: forms.gle/RCiV78pSoDEcKaJt6

In questo periodo cosí difficile e complicato anche per i giovani, vi segnaliamo l’ invito che ci è pervenuto da parte della Referente dello Sportello Eurodesk del nostro territorio per Attività di empowerment e rafforzamento della partecipazione dei giovani all’iniziativa Your First EURES Job 6.0 : questo bando vuole aiutare giovani di ètà compresa tra 18-35 anni di nazionalità di uno dei 28 Stati UE + Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o tirocinio) in un altro paese dell’UE.

Per maggiori info e adesioni: .eurodesk.it/yfej-campania

Vi ricordiamo che è partita la VI edizione del SalerNoir Festival “Le notti di Barliario”, Concorso per le Scuole con i racconti Noir scritti dagli alunni dei licei di Salerno, preferibilmente ambientati nel centro storico di Salerno con particolare attenzione al convento di San Michele e che saranno premiati con i buoni-libro offerti dalla Fondazione Carisal.

Ciascun partecipante, da solo o in coppia, potrà consegnare entro il 20 Novembre 2020, un racconto di lunghezza non inferiore a 4mila e non superiore a 6mila battute, spazi compresi, e con proprio titolo. Il racconto dovrà essere consegnato, alla propria insegnante di riferimento, in busta chiusa o inviato via email in base alle restrizioni anti Covid-19 e dovrà essere anonimo, con la sola indicazione del titolo. A parte verranno inviati il titolo del racconto e il nome dell’autore. Info: 339 1520237