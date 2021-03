Tornano i mercoledì di Palazzo Innovazione, appuntamenti in digitale dal 3 marzo.

Una nuova stagione di eventi alle porte di Palazzo Innovazione, al Complesso Monumentale di Santa Sofia, a Salerno.

A partire dal prossimo 3 marzo, in collaborazione con Virvelle, ricominciano gli appuntamenti con “I Mercoledì del Palazzo” in versione digitale, fino a una ritrovata possibile accoglienza. Dunque, l’hub di incontri per eccellenza cambia pelle e lo fa nelle vesti di un nuovo format “back to human” offrendo una sessione di webinar focalizzati, non solo ed esclusivamente sulla comunicazione innovativa, ma aperti a uno spaccato ricco di spunti “by day” che abbraccia anche tematiche umanistiche. Un modo differente di confronto diretto che si adatta all’esigenza di chi desidera ancora mantenersi in contatto, se pur non partecipando in pubblico, ma restando comunque presente, in linea con quanto accade. Da marzo a luglio, per due volte al mese, un intenso calendario di seminari incentrati sui temi dell’attualità, divisi per sezione, in cui verrà data voce a personaggi influenti del mondo contemporaneo.

A inaugurare il primo ciclo della serie “Territorio” sarà Michelangelo Iossa, con il dibattito “Through Music: Viaggi, storie, persone, pensieri e parole”, mercoledì 3 marzo, dalle 17. Storico della musica a 360 gradi, Iossa è “uno di quelli a cui le note gli suonano e vibrano dentro”.

Napoletano, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, docente alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, dove porta avanti con immensa passione il laboratorio storico di Musicologia. Tra i più autorevoli biografi italiani dei Beatles, ha ricevuto nel 2004 il Premio per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In veste di critico musicale, ha firmato libri su icone della musica italiana e internazionale, da Pino Daniele a Michael Jackson. In primavera, uscirà il suo nuovo lavoro dedicato a Rino Gaetano. “Siamo entusiasti di riprendere un nuovo percorso formativo gratuito che verte su più ambiti e che, oramai da due anni, è riconosciuta dal territorio salernitano – e non solo, come un appuntamento fisso, immancabile – racconta Alessandra D’Amelia, General Manager di Palazzo Innovazione – crediamo fermamente che la creazione di valore passi anche attraverso la potenza dell’incontro, in virtù della quale non vediamo l’ora di poter ricominciare a beneficiare di questo scambio proficuo in presenza”. In un momento di difficoltà senza precedenti, due player importanti nel campo della formazione professionale e dell’innovazione mettono in campo le proprie forze, per muoversi in supporto del territorio:

“È così che – spiega Mario Vitolo, Managing Director di Virvelle – due realtà salernitane si sono unite e, condividendo idee e competenze, hanno creato progetti corali a testimoniare la presenza di un’ Italia che, non solo non si arrende, ma trova nella riorganizzazione, come sempre, un elemento evolutivo di forte crescita”.

I webinar andranno in onda sui canali social di Palazzo Innovazione.

L’iscrizione è totalmente gratuita e aperta a tutti.

Partecipa alla diretta: https://www.facebook.com/Palazzoinnovazione/posts/734178967294357