Torna il Truck Event, il palcoscenico più grande d’Europa ideato da una battipagliese

Proiettarsi con sguardo ottimistico al futuro non dimenticando le sofferenze del presente ma volendo provare ad allievarle con un evento unico. Da un’idea della battipagliese Nancy Mastia tornerà in pieno rispetto delle normative anti Covid il Truck Event: un appuntamento da non perdere per grandi e piccini. Il Truck Event, il palcoscenico viaggiante più grande d’Europa, con il suo direttore artistico Nancy Mastia, questo Natale attraverserà la penisola per portare la magia di questo periodo ad un maggior numero di persone possibili. Le attuali limitazioni dovute al Covid-19 verranno come detto rispettate, dato che le città vengono attraversate senza sostare, evitando in questo modo la formazione di assembramenti. Il Truck Event porterà con sè emozioni, canzoni e serenità. Ideatore e progettista dell’unico palcoscenico su ruote apribile con un telecomando è Romeo Di Muoio. Nel dettaglio, aprendo le fiancate il Truck diventa palco all’aperto per platea esterna di dimensioni 12 x 8 con copertura, scivoli per disabili, teli fonoassorbenti per tutto il perimetro del palco. Naturalmente inclusi l’impianto antincendio sul sipario, gruppo elettrogeno e impianto audio di 25000 Watt oltre ad impianto luci con 20000 led motorizzati ad effetti speciali, sistema di telecamere per riprendere le immagini dei lavori che si svolgono sul palco per poi visualizzarli su due maxi schermi al plasma posizionati sul Truck. A corredo due camerini completamente arredati. Non puoi non attendere il suo passaggio anche sotto il balcone di casa tua!

Il grande pubblico la conosce come casting director, ma Nancy è anche attrice e modella ma sempre dedita alla solidarietà e alla beneficenza cosa a cui lei tiene in modo particolare. Una professionista completa insomma, che, ancora ragazzina, ha provato a fare successo partecipando a vari casting molto importanti passando poi alla vera e propria recitazione. L’esordio è in TV nella soap “Un posto al sole”, al quale fanno seguito altre presenze in serie televisive prima di arrivare al teatro accanto al grande Giancarlo Giannini che compie gli anni nello stesso giorno. Successivamente arriva la consacrazione per la TV serale quando la vediamo al fianco di Paolo Bonolis come ospite nel salottino di “Avanti un altro”. Da li a realizzare il suo sogno, quello di diventare una vera e proprio director casting è breve. Infatti a Milano passa attraverso la notissima agenzia Caremoli per poi lavorare con agenzia esterna Maury Povia Colorado Fimi. Ospitate e collaborazioni di prestigio la vedono accanto dei più grandi dello spettacolo e dalla musica, Pupo, Chiambretti, Dodi Battaglia, Stefano Jurgen, solo alcuni dei nomi con cui Nancy ha collaborato. La battipagliese è impegnata ora per la Pfox produzioni di via Montenapoleone Milano, per la quale produzione organizza e dirigente casting ma Nancy è soprattutto direttore artistico del TRUCK EVENT, unico enorme palcoscenico viaggiante ad aprirsi con un semplice telecomando.