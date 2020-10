Teen TV, rinviati i casting di Agropoli.

Originariamente l’appuntamento era stato fissato per il prossimo 31 ottobre: l’ultimo DPCM blocca i casting live per Vampire Princess, la prima serie italiana sui vampiri targata TeenTv, la piattaforma europea dedicata interamente ai teenagers.



All’appello avevano risposto quasi 2500 ragazzi dai 16 ai 24 anni, oltre 400 erano attesi presso il CineTeatro Eduardo De Filippo di Agropoli. Una grande fetta è stata provinata nei giorni scorsi a Roma, dove si sono presentati ragazzi da tutto il nord Italia dimostrando le loro competenze in tutti i settori dell’arte, dalla recitazione, al canto al ballo.



Appena sarà possibile la produzione di TeenTv annuncerà le nuove date dei casting live di Agropoli e il via alle riprese: Vampire Princess (produzione esecutiva di Evetimes Entertainment) sarà girata in Campania, nello specifico sarà collocata negli scenari dell’Unione dei Comuni del Cilento, che hanno sposato ben volentieri l’iniziativa offrendo la loro collaborazione e dando la possibilità di filmare nei luoghi più caratteristici e pregni di storia del Cilento. Al momento anche le riprese (programmate per metà dicembre) sono in stand by.

