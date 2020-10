StoryRiders, il festival dei racconti da venerdì 9 a Torchiara.

A partire dalle 18 di domani, venerdì 9 ottobre, al Palazzo Baronale De Conciliis, a Torchiara, si darà ufficialmente il via alla sesta edizione del festival dei racconti, incentrato sul tema Covid-19, con incontri letterari, dibattiti, proiezioni cinematografiche, premiazioni, e molto altro. Durante la tre giorni, fino a domenica 11 ottobre, il borgo cilentano si trasformerà in un luogo di stimolo e di confronto culturale, in compagnia di ospiti d’eccezione. A inaugurare il ricco programma di “StoryRIDERS” sarà Marisa Laurito, protagonista dell’appuntamento con “Creatività al femminile” per raccontare alla platea, tra il serio e il faceto, il suo particolare lockdown che, tra le altre cose, l’ha vista impegnata in qualità di nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Forcella. La poliedrica e celebre artista napoletana sarà in dialogo col giornalista de Il Mattino, Alfonso Sarno e Pierluigi Iorio, Presidente Compagnia Stabile di Agropoli. A seguire, dalle 20:30, alla presenza di Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche Culturali e al Turismo della Regione Campania, verrà inaugurata la mostra “Paesi ritrovati” che anticipa la realizzazione dell’ambizioso progetto “Percorsi d’Arte Contemporanea Cilento”: una serie di installazioni permanenti che troveranno collocazione nei comuni interni del Cilento, realizzate con materiali poveri da artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale. A cura dell’artista Elio Rumma, con l’organizzazione di Angela Riccio, durante l’esposizione saranno presentati i prototipi delle opere che verranno installate, i prossimi venerdì 16 e sabato 17 ottobre, prodotte dall’azienda Tesi srl Tecnologie e Servizi Innovativi, grazie a Luigi Punzo.