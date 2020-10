StoryRiders 2020 a Torchiara, sabato 10 confronto tra Giannola e De Bortoli.

Proseguono gli appuntamenti culturali di “StoryRIDERS 2020” al Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara, in Cilento. Con la seconda giornata in programma domani, sabato 10 ottobre, dalle 18, nel salotto delle storie, il Direttore dell’A.O.U. Ruggi di Salerno, Natalino Barbato sarà in compagnia del giornalista Marcello Napoli per raccontare il “Coronavirus a Salerno”, attraverso la propria esperienza diretta, sia professionale che personale, vissuta il prima linea. In particolare, durante l’incontro ““Storia del mondo che verrà”, gli effetti del virus sull’economia saranno discussi in un dibattito aperto tra Adriano Giannola, presidente SVIMEZ, Ferruccio De Bortoli, editorialista e già direttore del “Corriere della Sera”, insieme a Lucio Alfieri, presidente BCC e all’imprenditore Luigi Punzo, di Tesi srl Tecnologia e Servizi Innovativi, azienda leader nel settore delle imprese aeronautiche.

Non solo storie, ma anche reportage fotografici, nella narrazione mediale di Filippo Fimiani, Professore Ordinario di Estetica e Cultura Visuale all’Università degli Studi di Salerno che, con Michele Calocero, fotografo agenzia Opera srl, commenteranno le immagini virali legate alla pandemia, presentando il contest #COSÌLONTANICOSÌVICINI, organizzato dal Laboratorio di Storytelling Audiovisivo (LABSAV) e dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) di Unisa. La serata si concluderà al “Salone Milano” della dimora storica Borgo Riccio, per la proiezione del film “Mediterranean diet example to the world”, prodotto in collaborazione con la Rai, che anticipa il focus dedicato alla giornata di domani. Interverrà il regista Francesco Gagliardi.