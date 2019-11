Sposi ma non solo, 26a edizione al Centro Agroalimentare.

Un raccoglitore di aziende, un volano d’idee e proposte, un punto di riferimento per tutti coloro che sono alle prese con l’organizzazione di un matrimonio o di una cerimonia importante. Tutto questo è “Sposi ma non solo”, la cui 26esima edizione si appresta a partire giovedì 7 presso i saloni espositivi del Centro Agroalimentare di Salerno.

Mercoledì mattina, dinanzi a una buona colazione, il patron della manifestazione, Mimmo Sorgente, ha illustrato alla stampa i dettagli dell’evento che, per quattro giorni, da giovedì fino a domenica, metterà in vetrina tutto quanto di eccellenza il territorio salernitano ha e crea per il mondo delle piccole e grandi cerimonie.

«L’idea iniziale di “Sposi ma non solo” – ha spiegato Mimmo Sorgente – è stata quella di mettere insieme il momento commerciale e quello dello spettacolo, fornendo alle coppie anche la comodità di trovare, in un unico ambiente, tutto ciò che serve per organizzare una cerimonia. In questi ventisei anni abbiamo visto cambiare di tutto e la nostra provincia crescere, in questo settore, in maniera esponenziale. Siamo rimasti gli unici, a Salerno, a curare un evento di questo tipo che dura da così tanti anni».

«Abbiamo aziende – ricorda Mimmo Sorgente – che sono leader nazionali e siamo capaci di attirare anche matrimoni dall’estero: basti pensare a quanti ne sono stati celebrati nei comuni della Costiera Amalfitana».

Il patron di “Sposi ma non solo” ha tenuto a ringraziare Camera di Commercio di Salerno e Comune di Salerno, non mancando di sottolineare che «in un momento in cui tutte le aziende soffrono per i cambiamenti epocali, bisogna dare dei segnali molto forti».

Stare al passo coi tempi ma tenendo sempre bene a mente che il rapporto umano è alla base dell’organizzazione di tutti i tipi di cerimonie: «Deve rimanere sempre al centro dell’intermediazione – sottolinea Sorgente – Certo, attraverso internet e i social può esserci un primo contatto ma il rapporto si sviluppa di persona, perché chi si sposa o deve organizzare un evento deve fidarsi in tutto e per tutto del suo interlocutore».

All’incontro con i giornalisti hanno presenziato – oltre al direttore artistico della kermesse, Manuel Mascolo, che ha illustrato il programma della manifestazione, e alla social media manager, Jessica Ippolito, che ha posto l’accento sui nuovi modi di comunicare che interessano anche il variegato mondo dei matrimoni e delle cerimonie in generale – anche Marianna Fierro e Salvatore Spera, in rappresentanza, rispettivamente, di “Diva Salerno” e “Francesco Spera confezioni”: gli aspiranti miss e mister “Sposi ma non solo” sfileranno in passerella indossando i meravigliosi abiti confezionati dalle due aziende salernitane. Tanto Fierro quanto Spera hanno fatto una panoramica di quelli che sono stati i cambiamenti che hanno interessato anche il modo di approcciare alla scelta dell’abito per una cerimonia importante.

L’appuntamento, dunque, è per giovedì 7 novembre, a partire dalle ore 17.00 – quando si alzerà il sipario sulla nuova edizione di “Sposi ma non solo”.

La fiera sarà aperta la pubblico dalle 17.00 alle 22.00 giovedì e venerdì e dalle 10.30 alle 22.00 sabato e domenica.