Salerno in… Canto, martedì 1 ai Barbuti

“Salerno in… Canto”, ci siamo. La kermesse musicale, giunta alla quarta edizione ed organizzata dalla Associazione Scuola di Canto e di Musica “Sound Music Studio” diretta dai maestri Angelo e Biagio Russo e da Anna Scoppetta, si terra’ nello splendido scenario di Largo Santa Maria dei Barbuti martedi’ 1 Settembre con inizio alle ore 20.30 (ingresso libero).

La conduzione sarà affidata al duo Marika Memoli ed Alfonso Zoccola.

La manifestazione, nell’ambito della rassegna “Estate Salernitana” voluta dal comune di Salerno, si e’ ritagliata uno spazio importante coinvolgendo adolescenti, giovani e appassionati dell’arte canora per creare momenti di scambio e di unione. I concorrenti saranno suddivisi in tre categorie: voci bianche dai 7 ai 14 anni, junior dai 15 ai 30 anni e senior dai 31 anni in su.

Al termine delle audizioni, tenutesi nei giorni scorsi presso la Scuola di Canto e di Musica “Sound Music Studio” di Salerno, sono stati selezionati Francesca Calabrò, Angela Di Santi, Serena Parrella, Rocco Pepe e Martina Romeo per la Categoria Voci Bianche; Rosaria Alati, Maria Pia Avino, Christian Casola, Luigi Piero De Angelis, Emily Della Rocca, Francesca Forte, Caterina Fortunato, Antonia Genovese, Chiara Landi, Morena Macellaro, Anna Rienzi, Alessandra Sessa per la Categoria Junior; Marco Delli Priscoli, Rosanna Ferrara, Enza Giannattasio, Sandro Granata, Marika Mazzamuto, Antonio Naddeo, Marco Parente, Filomena Rago per la Categoria Senior.

Saranno assegnati premi per i primi classificati di ogni categoria e premi speciali della critica. La giuria sarà composta dalla professoressa Paola Bilancia, il maestro Giovanni Paracuollo, i musicisti Lina Salzano, Massimo Carbone ed Elio Greco ed il giornalista Alfonso Maria Tartarone. Presidente di giuria e direttore artistico della rassegna, il maestro Angelo Russo. Ad arricchire lo spettacolo l’attrice Carmen Santoro della compagnia teatrale “Il Mosaico” di Paestum, il chitarrista Ferdinando Maria Rubini, il sassofonista Bonaventura Giordano e Alessio Pappalardo. Di grande fascino saranno le coreografie affidate alle allieve della Accademia Danzarte di Salerno, diretta da Roberta D’Amato, e dell’Associazione Sportiva Ginnastica Ritmica Poseidon di Daniela Rinaldi. “Salerno in… canto” è anche arte con l’esposizione delle opere della pittrice salernitana Loredana Spirineo, in arte “Splò”.