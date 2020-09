Sabato 12 a Mercato San Severino si inaugura il Centro Polifunzionale diurno “Gerardo Pisani”.

Il progetto della Cooperativa Sociale un Tetto per tutti, realizzato nei locali di un ex mattatoio recuperato con fondi della Regione Campania, è dedicato a Gerardo Pisani ex Consigliere Comunale di Mercato San Severino, il quale desiderava creare attività di aggregazione e socializzazione sul territorio per persone con disabilità, avendo sensibilità specifiche.

Grazie ad un bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Mercato San Severino nella persona del Sindaco Antonio Somma, alla Cooperativa Sociale Un Tetto per tutti è stata affidata la gestione della struttura (Determina n.706 del 22/10/2019), in cui 30 persone con disabilità, quotidianamente, saranno impegnate in varie attività: attività laboratoriali, di pittura, informatica, ceramica, teatrali, solo per fare alcuni esempi, saranno protagoniste dell’organizzazione settimanale.

Al taglio del nastro interverranno:

Antonio Somma (Sindaco di Mercato San Severino)

Carmen Guarino (Direttore Generale Centri ReteSolidale)

con la solenne benedizione di Don Giuseppe Iannone