Rete Giovani Salerno, gli appuntamenti della settimana.

L’ aggiornamento settimanale, della Rete dei Giovani di tutte le età, sulla vita socio-culturale della città di Salernoper vivere in modo attivo il nostro territorio a tutte le età!

In primo piano:

si è presentato ufficialmente alla Comunità salernitana il progetto civico e politico “Salerno in Comune” con un nome scelto tramite un sondaggio aperto a tutta la collettività e che vuole portare avanti le tante idee associative della nostra esperienza decennale di Rete all’interno della politica cittadina amministrativa. In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Salerno, questo progetto è pensato anche oltre l’appuntamento elettorale, con l’obiettivo di diventare un luogo di formazione politica e civica permanente attraverso lo slogan “La Salerno che vorrei”.

Per maggiori info, sollecitazioni e adesioni: 328 532 7134 salernoincomune@gmail.com

Continuiamo ad invitare ciclicamente tutti i cittadini che godono di buona salute a recarsi tutte le mattine dalle ore 8 alle ore 12 presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale S. Leonardo per donare un pò del proprio sangue e di altre sue componenti.

Per maggiori info: 089 672653 (in alternativa ci si può recare presso la sede dell’Avis in via Pio XI, nel quartiere Carmine, su prenotazione o in giornate specifiche)

Info: 089 233600 – 338 1668683

Vi ricordiamo che continua in modo permanente la nostra iniziativa di Rete “La Spesa Sospesa Poetica” coordinata dall’Associazione Poesie metropolitane: il progetto prevede l’adesione di Realtá commerciali disponibili nel predisporre carrelli sospesi per raccogliere beni da donare a Realtá bisognose. Al cittadino che dona viene consegnato un libro o un gadget dedicato al mondo della poesia. Il progetto è possibile con l’ausilio di volontari di associazioni territoriali, tra cui la nostra Rete.

Per tutti i dettagli dell’iniziativa: .giovanisalerno.it/2020/12/11/il-progetto-spesa-sospesa-poetica-diventa-permanente-ed-in-continua-evoluzione/

Per info e adesioni: mc.poesiemetropolitane@gmail.com 334 6519419 – 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

Vi ricordiamo che si è ricostituito un nuovo Comitato per la Costituzione del Forum comunale dei Giovani a Salerno. Per noi, che siamo nati nel 2008 con l’idea di essere un Forum, rimane ovviamente una prioritá la partecipazione giovanile alla vita della nostra Comunitá! Quindi affiancheremo ancora una volta questa istanza di giovani salernitani. II Forum è un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Recentemente abbiamo realizzato sul nostro portale una cronistoria che vi invitiamo a leggere riguardante gli ultimi 12 anni nei quali si è chiesto più volte questo Organo di partecipazione giovanile: .giovanisalerno.it/2021/01/14/la-mancata-costituzione-del-forum-dei-giovani-a-salerno-che-porto-alla-nascita-del-progetto-della-rete-dei-giovani-per-salerno/

Per maggiori info: 392 104 9345 – forumgiovanidisalerno@gmail.com .comitatofdgsalerno.it

Tutti gli altri appuntamenti:

Dal 25 gennaio fino al 15 marzo è previsto il laboratorio di scrittura creativa con lo scrittore Amleto de Silva e promosso dal Circolo Arci Marea.

Sono previste 25 ore di formazione, 8 lezioni gratuite on -line, ogni lunedì alle ore 15.00.

L’attività è rivolta ad un massimo di 10 partecipanti tra volontari e volontarie del Terzo Settore o aspiranti.

Per maggiori info e adesioni: mareasalerno@gmail.com

L’associazione Mano nella Mano di Salerno ha organizzato una nuova iniziativa di sensibilizzazione alla lettura:

Dal 20 gennaio al 14 febbraio 2021 a Salerno, presso il Mondadori Bookstore di Torrione di via Posidonia 95, sarà possibile acquistare un libro per bambini o ragazzi da lasciare nella cesta dedicata, all’interno del punto vendita.

I testi raccolti saranno donati a bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà.

Per maggiori informazioni: manonellamanosalerno@gmail.com

Sono aperte le iscrizioni per il Corso base di lingua cinese “Co-impara il cinese – Cooperazione e interdisciplinarietà per imparare le lingue” tenuto dalla dott.ssa Arianna Apicella.

Il corso avrà una durata di tre mesi, dal 1 febbraio al 26 aprile, per un totale di 36 ore di formazione; si comporrà di due lezioni a settimana di 90 minuti ciascuna, il lunedì e il mercoledì dalle 19:00 alle 20:30, e tratterà gli stessi argomenti necessari alla preparazione per l’esame HSK 1, esame per la certificazione del primo livello di lingua cinese.

Per maggiori info e adesioni: mareasalerno@gmail.com

Dopo la realizzazione del libro “Diario per immagini del 2020” il cui ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza, ripartono i corsi alla Scuola di fotografia “Iophotografo” con il riconoscimento FIAF, del Dipartimento Didattica.

Formazione, laboratori e progetti per vivere un viaggio tra arte, fotografia e vita.

Ultimi posti disponibili, in aula sanificata, con non più di sette iscritti, e controllata da tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid.

Prima lezione giovedì 11 febbraio ore 18

Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio

Per info 3389229842 – info@iophotografoscuola

Vi ricordiamo che Essenia UETP promuove due bandi di selezione per assegnare borse di studio per tirocini in Europa ai neodiplomati 2020.

Sono disponibili 71 borse di studio, in particolare:

Progetto “M.O.R.E.” – 40 borse di studio per neodiplomati e neoqualificati per la realizzazione di tirocini di 6 mesi

Progetto “PRO. CO. DE. 2” – 31 borse di studio per neodiplomati per la realizzazione di tirocini di 4 mesi

È possibile candidarsi fino al 31 gennaio 2021

Bandi e link per candidature esseniauetp.it/it/parti-per-leuropa-con-una-borsa-di-studio-anno-nuovo-nuove-opportunita/

L’Associazione “Costadamalfiper…” indice la 15a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, il cui tema è “Difendere la mia libertà…e anche la tua!” e promuove l’edizione 2021 del Concorso Favolando, rivolto alle classi delle Scuole Primarie, e il concorso letterario “Scrittore in…banco” in formato Cartaceo e/o in formato Digitale rivolto a ragazzi/e delle Scuole secondarie di secondo grado con il fine di promuovere il piacere della scrittura, l’originalità e la creatività, avvicinare i giovani al mondo della letteratura.

La partecipazione ad entrambi i concorsi è gratuita.

Per ulteriori informazioni: 348 7798939 incostieraamalfitana7@gmail.com .incostieraamalfitana.it